Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi hafta sonu da poliklinik hizmeti verecek - Son Dakika

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi bazı branşlarda hafta sonları poliklinik hizmeti verecek.
Hastanenin Başhekimi Atilla Çıtlak, yaptığı yazılı açıklamada, 20 Kasım Cumartesi günü itibarıyla göz hastalıkları ve cildiye branşlarında hizmet verileceğini belirtti.
Poliklinik hizmetinin cumartesi günleri verileceğini aktaran Çıtlak, isteyen vatandaşların MHRS üzerinden ilgili polikliniklere randevu alabileceğini kaydetti.
Kaynak: AA
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