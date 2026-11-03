Giresun Üniversitesi Hastanesi 5 yılda 15 binin üzerinde koroner anjiyografi yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Giresun Üniversitesi Hastanesi 5 yılda 15 binin üzerinde koroner anjiyografi yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'nde 5 yılda 15 bini aşkın koroner anjiyografi yapıldı. Başhekim Prof. Dr. Atilla Çıtlak, ileri düzey girişimsel uygulamalarla hastaların tanı ve tedavisinin önemli bölümünün bölgede yürütüldüğünü belirtti.

Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'nde son 5 yılda 15 bini aşkın koroner anjiyografi işlemi gerçekleştirildi.

Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Atilla Çıtlak, kurumun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kardiyoloji Kliniği'nin açıldığı günden bu yana yaptığı girişimsel işlemlerle bölge halkının yanı sıra çevre illerden gelen hastalara da kalp ve damar sağlığı alanında hizmet sunduğunu belirtti.

Çıtlak, klinikte 5 yılda 15 bini aşkın koroner anjiyografi işlemi yapıldığını, tanısal işlemlerin yanı sıra kalp ve damar hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kullanılan çok sayıda ileri düzey girişimsel uygulamanın gerçekleştirildiğini ifade etti.

Sunulan hizmetler sayesinde hastaların tanı ve tedavi süreçlerinin önemli bir bölümünün kendi bölgelerinde yürütülebildiğini belirten Çıtlak, şunları kaydetti:

"İleri düzey kardiyolojik tedavi olanaklarına erişimleri kolaylaşmaktadır. Kardiyoloji Kliniği'miz, deneyimli sağlık ekibi, gelişmiş girişimsel tedavi uygulamaları ve hasta odaklı hizmet anlayışıyla bölge halkının kalp ve damar sağlığını korumayı ve iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Hastanemiz, sağlık hizmetlerinin niteliğini ve kapasitesini sürekli geliştirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir."

Çıtlak, hastane olarak vatandaşlara güncel tıbbi uygulamalar doğrultusunda güvenilir ve nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA
Eğitim ve Araştırma HastanesiGiresun ÜniversitesiAnjiyografiGüncelSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.’dan yeni haber Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.'dan yeni haber
9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı 9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı
Yıldız ismi duyurdular Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
Görüntü maalesef Türkiye’den Düğün sonrası damada yapılanlar pes dedirtti Görüntü maalesef Türkiye'den! Düğün sonrası damada yapılanlar pes dedirtti
Futbol dünyası yasta Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
14:28
Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay
Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay
14:18
Trump için kritik sınav ABD’de oy verme işlemi başladı
Trump için kritik sınav! ABD'de oy verme işlemi başladı
14:17
İnfial yaratan paylaşım Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
13:15
Fenerbahçe’de Conceiçao için karar verildi İşte ilk maçı
Fenerbahçe'de Conceiçao için karar verildi! İşte ilk maçı
13:10
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
13:06
Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 14:37:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Giresun Üniversitesi Hastanesi 5 yılda 15 binin üzerinde koroner anjiyografi yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android