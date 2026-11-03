Giresun Üniversitesi Hastanesi 5 yılda 15 binin üzerinde koroner anjiyografi yaptı

Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'nde son 5 yılda 15 bini aşkın koroner anjiyografi işlemi gerçekleştirildi.

Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Atilla Çıtlak, kurumun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kardiyoloji Kliniği'nin açıldığı günden bu yana yaptığı girişimsel işlemlerle bölge halkının yanı sıra çevre illerden gelen hastalara da kalp ve damar sağlığı alanında hizmet sunduğunu belirtti.

Çıtlak, klinikte 5 yılda 15 bini aşkın koroner anjiyografi işlemi yapıldığını, tanısal işlemlerin yanı sıra kalp ve damar hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kullanılan çok sayıda ileri düzey girişimsel uygulamanın gerçekleştirildiğini ifade etti.

Sunulan hizmetler sayesinde hastaların tanı ve tedavi süreçlerinin önemli bir bölümünün kendi bölgelerinde yürütülebildiğini belirten Çıtlak, şunları kaydetti:

"İleri düzey kardiyolojik tedavi olanaklarına erişimleri kolaylaşmaktadır. Kardiyoloji Kliniği'miz, deneyimli sağlık ekibi, gelişmiş girişimsel tedavi uygulamaları ve hasta odaklı hizmet anlayışıyla bölge halkının kalp ve damar sağlığını korumayı ve iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Hastanemiz, sağlık hizmetlerinin niteliğini ve kapasitesini sürekli geliştirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir."

Çıtlak, hastane olarak vatandaşlara güncel tıbbi uygulamalar doğrultusunda güvenilir ve nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam ettiklerini belirtti.