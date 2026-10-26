Göğüs uzmanı elektronik sigaranın gençlerde akciğer sağlığı riskini anlattı - Son Dakika
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Göğüs uzmanı elektronik sigaranın gençlerde akciğer sağlığı riskini anlattı

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Göğüs uzmanı elektronik sigaranın gençlerde akciğer sağlığı riskini anlattı
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Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Funda Karaduman Yalçın, elektronik sigaranın kimyasallar ve nikotin nedeniyle akciğer sağlığını tehdit ettiğini söyledi. Yalçın, meyveli ve tatlı aromalarla gençlerde zararsız sanılan ürünlerin solunum sağlığı için ciddi risk taşıdığını vurguladı.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Funda Karaduman Yalçın, elektronik sigaranın içerdiği kimyasalların ve nikotinin sağlık riskine yol açtığını söyledi.

Uzmanlar, elektronik sigarada renkli aromalar, dikkat çekici tasarımlar ve sosyal medyada oluşturulan masum imajının büyük bir tehlikenin habercisi olduğunu vurguluyor. Özellikle gençler arasında yaygınlaşan elektronik sigaraların sanıldığı kadar zararsız olmadığını belirten Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Funda Karaduman Yalçın, elektronik sigaranın içerdiği kimyasalların ve nikotinin oluşturduğu sağlık risklerine dikkat çekti. Uzm. Dr. Yalçın, "Elektronik sigara, özellikle gençler arasında giderek daha fazla ilgi görüyor. Meyve, şeker ve farklı aromalarla sunulan bu ürünler, sigaraya göre daha masum bir alternatifmiş gibi algılanabiliyor. Ancak ortaya çıkan bu algı, önemli bir sağlık riskini de beraberinde getiriyor. Sigara dumanı yerine buhar ürettiği için zararsız olduğu düşünülen elektronik sigaralar, içerdiği kimyasallar ve nikotin nedeniyle akciğer sağlığını tehdit edebiliyor" dedi.

"Gençler arasındaki 'zararsız' algısı çok tehlikeli"

Zararsız algısının çok tehlikeli bir durum olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Yalçın, "Elektronik sigara, özellikle gençler arasında zararsız bir alternatif gibi algılanıyor. Ancak bu cihazların ürettiği buhar, sanıldığı gibi yalnızca su buharından oluşmuyor. Nikotin, aroma vericiler ve çeşitli kimyasal maddeler içeren elektronik sigaralar, solunum sağlığı açısından ciddi riskler taşıyor. Elektronik sigaralar, içerdikleri sıvıyı ısıtarak solunabilir aerosol oluşturan cihazlardır. Bu sıvılar genellikle nikotin, gliserin, propilen glikol ve aroma verici maddeler içerir. Nikotin içeren buharın solunmasıyla nikotin vücuda hızla ulaşabilir. Nikotin içermeyen elektronik sigaralar da tamamen risksiz değildir. Likitlerde bulunan bazı maddeler ısıtıldığında zararlı kimyasal yapılar oluşabilir. Bu maddeler akciğerlerde tahrişe, öksürüğe ve iltihaplanmaya neden olabilir" diye konuştu.

"Meyveli ve tatlı aromalarıyla özellikle gençlerin ilgisini çeken elektronik sigara likitleri, sağlık açısından masum değil" diyen Uzm. Dr. Yalçın, şunları söyledi:

"Bazı aroma vericiler ve ısıtma sırasında oluşabilen kimyasal yapılar, akciğer dokusuna zarar verebilir. Elektronik sigaranın buhar üretmesi, zararsız olduğu anlamına gelmiyor. Özellikle gençler arasında yaygınlaşan bu yanlış algıya karşı bilinçli olunması gerekmektedir. Unutmayalım ki sigara, elektronik sigara ve tütün mamulleri gibi maddeler sağlığa zararlıdır."

Kaynak: İHA
SamsunGüncelSağlıkSon Dakika

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