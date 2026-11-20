Güven Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Hüseyin Savaş Göktürk, kalın bağırsakta gelişen bazı poliplerin yıllarca hiçbir şikayete yol açmadan kansere dönüşebildiğini belirtti. Göktürk, bu poliplerin kolonoskopi sırasında saptanıp çıkarılmasının kolon kanseri riskini azaltabildiğini söyledi.

Bağırsak sağlığı hakkında bilgiler veren Güven Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Hüseyin Savaş Göktürk, kolon poliplerinin kalın bağırsağın iç yüzeyinde gelişen doku çıkıntıları olduğunu belirtti. Prof. Dr. Göktürk, "Poliplerin çoğu iyi huyludur ancak bazıları zaman içinde kansere dönüşebilir. Polipler çoğu zaman şikayete yol açmadığı için kişi kendini tamamen sağlıklı hissederken de bağırsakta bir polip gelişebilir. Kolonoskopiyle bu polipler belirti vermeden saptanabilir. Çıkarılmaya uygun poliplerin aynı işlem sırasında alınması, kolon kanseri gelişme riskini azaltabilir" dedi.

'TARAMA YAŞI RİSK DURUMUNA GÖRE BELİRLENİYOR'

Prof. Dr. Göktürk, ortalama risk grubunda yer alan ve herhangi bir şikayeti olmayan yetişkinler için bazı uluslararası kılavuzların kolon ve rektum kanseri taramasına 45 yaşında başlanmasını önerdiğini belirterek "Türkiye'de Sağlık Bakanlığının ulusal tarama programı ise 50–70 yaş grubunu kapsıyor" ifadelerini kullandı.

Aile öyküsünün tarama planını değiştirebildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Göktürk, "Anne, baba, kardeş veya çocuklarında kolon kanseri ya da ileri özellikli polip öyküsü bulunan kişilerde taramaya daha erken başlanması gerekebilir. Ülseratif kolit veya kalın bağırsağı tutan Crohn hastalığında da takip kişinin risk durumuna göre planlanır. Dışkıda gizli kan testi de tarama seçenekleri arasındadır" diye konuştu.

'SEDASYON İŞLEM SIRASINDA RAHATSIZLIĞI AZALTABİLİYOR'

Kolonoskopide ucunda kamera bulunan ince ve esnek bir cihazla kalın bağırsağın iç yüzeyinin incelendiğini belirten Prof. Dr. Göktürk, "Kolonoskopi sırasında iltihap, polip ve tümör gibi bulgular saptanabilir. Sedasyon uygulanmadığında işlem sırasında ağrı veya rahatsızlık hissedilebilir. Uygun sedasyonla bu rahatsızlık azaltılabilir ve hasta işlemi hatırlamayabilir" dedi.

'NORMAL KOLONOSKOPİ SONRASI 10 YIL YETERLİ OLABİLİYOR'

Prof. Dr. Göktürk, kolonoskopinin tekrarlanma aralığına ilişkin "Ortalama risk grubunda, şikayeti olmayan bir kişide bağırsak temizliği yeterliyse ve kolonoskopide herhangi bir bulgu saptanmamışsa, tarama amaçlı kolonoskopinin genellikle 10 yıl sonra tekrarlanması yeterlidir. Polip saptandığında ise kontrol süresi poliplerin sayısına, boyutuna ve patoloji sonucuna göre belirlenir" ifadelerini kullandı.