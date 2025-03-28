Gölbaşı Belediyesi Bayram Öncesi İşletmelere Sıkı Denetim Uyguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Gölbaşı Belediyesi Bayram Öncesi İşletmelere Sıkı Denetim Uyguladı

Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki işletmeleri hijyen ve gıda güvenliği açısından denetledi. Zabıta ekipleri, market ve kuruyemiş dükkanlarında yoğun kontroller yaparak, halkın sağlığını korumayı amaçlıyor.

28.03.2025 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölbaşı Belediyesi zabıta ekiplerinden bayram öncesi sıkı denetim

ANKARA - Gölbaşı Belediyesi ekipleri, yoğun alışveriş yapılan Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki işletmelerde denetimlerde bulundu. Denetimlerde hijyen koşullarından satılan ürünlerin son kullanma tarihi tek tek incelendi.

Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığını korumak amacıyla yıl boyunca sürdürdüğü rutin denetimlerini, Ramazan Bayramı öncesinde daha da sıklaştırdı. Zabıta ekipleri, tüketicilerin sağlığını korumak amacıyla özellikle market ve kuruyemiş dükkanlarında denetimlerini yoğunlaştırdı.

Ekipler, ilçedeki iş yerlerini denetlerken, üretim alanlarının hijyen standartlarına uygunluğu kontrol edildi. Bunun yanı sıra, depolama koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri, gramajları ve personelin kişisel hijyen durumu gibi birçok önemli konu da gözden geçirildi. Denetimlerin amacı, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdalara ulaşmasını sağlamak. Yapılan kontrollerde, kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapıldı.

"Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir"

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramı, hem vatandaşlarımızın hem de esnaflarımızın yoğun alışveriş yaptığı bir dönem. Bu dönemde özellikle gıda ürünlerinin güvenliği, hijyen ve sağlık açısından son derece önemli. Biz de Gölbaşı Belediyesi olarak, halkımızın sağlığını korumak amacıyla tüm denetimlerimizi titizlikle gerçekleştiriyoruz. Zabıta ekiplerimiz, bayram öncesinde marketlerden kuruyemiş dükkanlarına kadar geniş bir yelpazede denetim yapıyor. Gerekli görülen durumlarda, yasal işlem başlatılacaktır. Bizim amacımız, hem vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli gıdalara ulaşabilmesi hem de esnaflarımızın kurallara uygun çalışmasını sağlamaktır. Bu denetimler, sadece bayram dönemi için değil, yıl boyu sürecektir. Gölbaşı'nda yaşayan tüm vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir" şeklinde konuştu.

Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından, halk sağlığını korumak için bayram öncesi yapılan denetimlerin bayram boyunca da devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Belediye, Gölbaşı, Zabıta, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Gölbaşı Belediyesi Bayram Öncesi İşletmelere Sıkı Denetim Uyguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiliz devi Barclays Türkiye’de aracı kurum kuruyor İngiliz devi Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor
Adana’da kar maskeli 5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü Adana'da kar maskeli 5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü
ABD’de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk sınır dışı edilecek ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk sınır dışı edilecek
ABD’li Senatör Sanders’ten ABD’nin İsrail’e silah satmasına sert tepki ABD'li Senatör Sanders'ten ABD'nin İsrail'e silah satmasına sert tepki
Babasının arabasını kaçıran çocuk mahalleyi savaş alanına çevirdi Babasının arabasını kaçıran çocuk mahalleyi savaş alanına çevirdi
İngiltere Kralı 3. Charles gördüğü tedavinin yan etkisi nedeniyle hastaneye kaldırıldı İngiltere Kralı 3. Charles gördüğü tedavinin yan etkisi nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor 6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor
Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir
KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular

16:47 Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
15:40 6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor 6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor
14:56 Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
13:51 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir
13:19 KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular
00:56 İngiltere Kralı 3. Charles gördüğü tedavinin yan etkisi nedeniyle hastaneye kaldırıldı İngiltere Kralı 3. Charles gördüğü tedavinin yan etkisi nedeniyle hastaneye kaldırıldı
00:26 Babasının arabasını kaçıran çocuk mahalleyi savaş alanına çevirdi Babasının arabasını kaçıran çocuk mahalleyi savaş alanına çevirdi
23:55 ABD’li Senatör Sanders’ten ABD’nin İsrail’e silah satmasına sert tepki ABD'li Senatör Sanders'ten ABD'nin İsrail'e silah satmasına sert tepki
23:42 ABD’de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk sınır dışı edilecek ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk sınır dışı edilecek
23:31 Adana’da kar maskeli 5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü Adana'da kar maskeli 5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü
23:14 İngiliz devi Barclays Türkiye’de aracı kurum kuruyor İngiliz devi Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 17:08:29. #7.12#
SON DAKİKA: Gölbaşı Belediyesi Bayram Öncesi İşletmelere Sıkı Denetim Uyguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement