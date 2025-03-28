Gölbaşı Belediyesi Bayram Öncesi İşletmelere Sıkı Denetim Uyguladı

Gölbaşı Belediyesi zabıta ekiplerinden bayram öncesi sıkı denetim

ANKARA - Gölbaşı Belediyesi ekipleri, yoğun alışveriş yapılan Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki işletmelerde denetimlerde bulundu. Denetimlerde hijyen koşullarından satılan ürünlerin son kullanma tarihi tek tek incelendi.

Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığını korumak amacıyla yıl boyunca sürdürdüğü rutin denetimlerini, Ramazan Bayramı öncesinde daha da sıklaştırdı. Zabıta ekipleri, tüketicilerin sağlığını korumak amacıyla özellikle market ve kuruyemiş dükkanlarında denetimlerini yoğunlaştırdı.

Ekipler, ilçedeki iş yerlerini denetlerken, üretim alanlarının hijyen standartlarına uygunluğu kontrol edildi. Bunun yanı sıra, depolama koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri, gramajları ve personelin kişisel hijyen durumu gibi birçok önemli konu da gözden geçirildi. Denetimlerin amacı, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdalara ulaşmasını sağlamak. Yapılan kontrollerde, kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapıldı.

"Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir"

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramı, hem vatandaşlarımızın hem de esnaflarımızın yoğun alışveriş yaptığı bir dönem. Bu dönemde özellikle gıda ürünlerinin güvenliği, hijyen ve sağlık açısından son derece önemli. Biz de Gölbaşı Belediyesi olarak, halkımızın sağlığını korumak amacıyla tüm denetimlerimizi titizlikle gerçekleştiriyoruz. Zabıta ekiplerimiz, bayram öncesinde marketlerden kuruyemiş dükkanlarına kadar geniş bir yelpazede denetim yapıyor. Gerekli görülen durumlarda, yasal işlem başlatılacaktır. Bizim amacımız, hem vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli gıdalara ulaşabilmesi hem de esnaflarımızın kurallara uygun çalışmasını sağlamaktır. Bu denetimler, sadece bayram dönemi için değil, yıl boyu sürecektir. Gölbaşı'nda yaşayan tüm vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir" şeklinde konuştu.

Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından, halk sağlığını korumak için bayram öncesi yapılan denetimlerin bayram boyunca da devam edeceği belirtildi.