Gölyaka\'da Emzirme Farkındalığı Etkinliği

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, anne sütünün önemine dikkat çekmek ve emzirmeyi teşvik etmek amacıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Gölyaka İlçe Devlet Hastanesi ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından düzenlenen etkinlikte, anne sütünün bebeklerin sağlıklı gelişimindeki önemi konusunda bilgilendirme yapıldı. Anne ve anne adaylarına yönelik gerçekleştirilen çalışmada, doğru emzirme yöntemleri ve emzirmenin anne ile bebek sağlığı açısından faydaları hakkında bilgiler paylaşıldı.

Sağlık ekipleri, anne sütü ve emzirme konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.