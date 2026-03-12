Görüntüyü izleyenler \'\'İnsan bunu kendine nasıl yapar?\'\' demeden edemiyor

Kas yapmak amacıyla yanlış ilaç kullanan bir kişinin son hali sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan görüntüler kısa sürede yayılırken birçok kullanıcı yaşanan değişime tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Kas geliştirmek için kullandığı ilaçlar nedeniyle vücudu tanınmaz hale gelen kişinin görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntüler, kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı ve tartışma yarattı. Paylaşımın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı duruma tepki gösterdi.

"İNSAN BUNU KENDİNE NASIL YAPAR?"

Görüntüleri izleyen bazı kullanıcılar "İnsan bunu kendine nasıl yapar?" şeklinde yorumlar yaptı. Tartışmaların ardından yanlış ilaç kullanımının sağlık açısından ciddi riskler oluşturabileceğine dikkat çekildi.