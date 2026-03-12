Görüntüyü izleyenler ''İnsan bunu kendine nasıl yapar?'' demeden edemiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Görüntüyü izleyenler ''İnsan bunu kendine nasıl yapar?'' demeden edemiyor

Haberin Videosunu İzleyin
Görüntüyü izleyenler \'\'İnsan bunu kendine nasıl yapar?\'\' demeden edemiyor
12.03.2026 16:19  Güncelleme: 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Görüntüyü izleyenler \'\'İnsan bunu kendine nasıl yapar?\'\' demeden edemiyor
Haber Videosu

Kas geliştirmek amacıyla yanlış ilaç kullanan bir kişinin vücudu tanınmaz hale geldi. Paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı ve tartışma yarattı. Görüntüleri izleyen bazı kullanıcılar ''İnsan bunu kendine nasıl yapar?'' şeklinde yorumlar yaptı.

Kas yapmak amacıyla yanlış ilaç kullanan bir kişinin son hali sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan görüntüler kısa sürede yayılırken birçok kullanıcı yaşanan değişime tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Kas geliştirmek için kullandığı ilaçlar nedeniyle vücudu tanınmaz hale gelen kişinin görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntüler, kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı ve tartışma yarattı. Paylaşımın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı duruma tepki gösterdi.

"İNSAN BUNU KENDİNE NASIL YAPAR?"

Görüntüleri izleyen bazı kullanıcılar "İnsan bunu kendine nasıl yapar?" şeklinde yorumlar yaptı. Tartışmaların ardından yanlış ilaç kullanımının sağlık açısından ciddi riskler oluşturabileceğine dikkat çekildi.

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Görüntüyü izleyenler ''İnsan bunu kendine nasıl yapar?'' demeden edemiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayland’da yolcu uçağı sert iniş yaptı: Uçağın iniş takımı koptu Tayland'da yolcu uçağı sert iniş yaptı: Uçağın iniş takımı koptu
Kızdıracak tahmin Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın tur şansı için yüzde verdi Kızdıracak tahmin! Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi
TürkAkım ve Mavi Akım’a iki haftada 12 saldırı TürkAkım ve Mavi Akım'a iki haftada 12 saldırı
İstanbul’da trafiği alt üst eden evlilik teklifi tepki çekti İstanbul'da trafiği alt üst eden evlilik teklifi tepki çekti
Süper Lig’de oynanacak Karadeniz derbisinin saati değişti Süper Lig'de oynanacak Karadeniz derbisinin saati değişti
32 ülke, 400 milyon varillik petrol stokunu piyasaya sürüyor 32 ülke, 400 milyon varillik petrol stokunu piyasaya sürüyor
Barışmak istediği esi kız arkadaşını öldüren sanık: Kötü sözler söyleyince kendimi kaybetti Barışmak istediği esi kız arkadaşını öldüren sanık: Kötü sözler söyleyince kendimi kaybetti

16:05
Hakimi’nin ’’Boşandın mı’’ sorusuna Luka Doncic’ten bomba cevap
Hakimi'nin ''Boşandın mı?'' sorusuna Luka Doncic'ten bomba cevap
15:49
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
15:38
CHP’li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
CHP'li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
15:08
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
15:00
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
14:33
Belediye aşevinde skandal Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
13:49
İran’daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 16:22:24. #7.13#
SON DAKİKA: Görüntüyü izleyenler ''İnsan bunu kendine nasıl yapar?'' demeden edemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.