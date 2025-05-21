Gözlerinize Hiçbir Cihaz Değmeden Görme Mucizesi: No Touch Lazer! - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Gözlerinize Hiçbir Cihaz Değmeden Görme Mucizesi: No Touch Lazer!

21.05.2025 14:57  Güncelleme: 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bugün hala gözlük veya lensle yaşamaya çalışıyorsanız, tıbbın geldiği son noktayı henüz keşfetmemiş olabilirsiniz. Veni Vidi Göz Sağlığı Grubu, teknolojiyle sağlığı buluşturarak bir mucizeye imza atıyor: No Touch Lazer! Gözlerinize hiçbir temas olmadan, bıçak kullanılmadan, sadece birkaç dakika içinde kalıcı net görüş... Kulağa inanılmaz geliyor, değil mi?

Gözlerinize Hiçbir Cihaz Değmeden Görme Sorunlarınıza Son!

No Touch Lazer, klasik lazer yöntemlerinden farklı olarak gözünüze hiçbir temas olmadan uygulanan, tamamen yüzeysel ve yüksek hassasiyetli bir lazer teknolojisidir. Özellikle gözlük ya da lens kullanımından yorulan, ancak lazer fikrinden çekinen hastalar için adeta tıbbi bir devrim niteliğindedir.

Veni Vidi Göz'den Uzman Yaklaşım: Güvenle Uygulanabilir Bir Teknoloji

"Göz lazeri denince ilk akla gelen şey acı ve risk oluyor. No Touch Lazer ise hem temasız hem de göz yapısını koruyan, minimum riskli bir yöntem. Hastalarımız işlem sonrası şaşkınlıkla 'Bu kadar kolay mıydı?' diyor."

— Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu Veni Vidi Göz Sağlığı Grubu

No Touch Lazer Kimler İçin Uygun?

- Miyop, hipermetrop veya astigmat problemi olanlar

- Korneası ince olduğu için klasik lazer olamayanlar

- Lens veya gözlük kullanmak istemeyenler

- Lazer fikrinden korkan ama kalıcı çözüm arayanlar

- Göz yapısı nedeniyle PRK ya da LASIK için uygun bulunmayan bireyler

Veni Vidi Göz Farkı: Her Adımda Yanınızdayız

Türkiye'nin en köklü ve en ileri teknolojiye sahip göz sağlığı gruplarından biri olan Veni Vidi Göz, No Touch Lazer uygulamasında da hastalarına kişiye özel değerlendirme ve üst düzey güven sunuyor. Alanında uzman doktorlar, son teknoloji cihazlar ve binlerce başarılı vaka ile göz sağlığında yeni bir sayfa açıyor.

Bu Bir Medikal Devrim: Gözünüze Dokunulmadan, Hayatınız Değişebilir

Kimi teknolojiler sadece ilerlemeyi değil, dönüşümü temsil eder. No Touch Lazer de işte tam olarak bunu sunuyor. Gözlerinize dokunulmadan, acı çekmeden ve kalıcı olarak net görme mucizesini yaşamak artık mümkün.

Ve bu mucizeyi Veni Vidi Göz'ün uzman ellerinde güvenle deneyimleyebilirsiniz.

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Gözlerinize Hiçbir Cihaz Değmeden Görme Mucizesi: No Touch Lazer! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu
Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu olmayınca gözünü o isme çevirdi Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu olmayınca gözünü o isme çevirdi
Elon Musk’ın babası katil çıktı Hepsini tek bir kişi için öldürmüş Elon Musk'ın babası katil çıktı! Hepsini tek bir kişi için öldürmüş
Avrupa Birliği, Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı
Yener İnce’den binlerce beğeni alan ’’Florya suyu’’ açıklaması Yener İnce'den binlerce beğeni alan ''Florya suyu'' açıklaması
İçişleri Bakanlığı ’30 ilçeye vali atanacağı’ iddiasını yalanladı İçişleri Bakanlığı '30 ilçeye vali atanacağı' iddiasını yalanladı
İstanbul’da okulda skandal Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti
Dev final öncesi kızdıran soru: Ben bir soytarı değilim Dev final öncesi kızdıran soru: Ben bir soytarı değilim
AB, İsrail’le ticari ortaklık anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi AB, İsrail'le ticari ortaklık anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Alevi örgütlerinin tepkisini çeken sözlerine açıklık getirdi TBMM Başkanı Kurtulmuş, Alevi örgütlerinin tepkisini çeken sözlerine açıklık getirdi
Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının yeri ve zamanını duyurdu Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının yeri ve zamanını duyurdu

16:15
İsrail durmuyor Türk diplomatların da bulunduğu heyete ateş açıldı
İsrail durmuyor! Türk diplomatların da bulunduğu heyete ateş açıldı
16:15
Üsküdar Belediyesi’ne haciz geldi
Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi
14:15
Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Portnov, Madrid’de öldürüldü
Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Portnov, Madrid'de öldürüldü
13:36
İmamoğlu’nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
23:02
Osimhen durmuyor Türkiye’de bir rekoru daha kırabilir
Osimhen durmuyor! Türkiye'de bir rekoru daha kırabilir
22:49
Ali Koç’a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu’ndan
Ali Koç'a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu'ndan
22:40
İmamoğlu’nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi
İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi
22:24
Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu
Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu
22:11
Trafikteki yön levhasında direk dansı yaptı
Trafikteki yön levhasında direk dansı yaptı
22:02
CHP’li vekiller, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu’nu terk etti
CHP'li vekiller, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu'nu terk etti
21:09
Sevgilisini öldürüp intihar etmişti Veda mektubunda anlattıkları kafa karıştırıcı
Sevgilisini öldürüp intihar etmişti! Veda mektubunda anlattıkları kafa karıştırıcı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 16:27:33. #7.13#
SON DAKİKA: Gözlerinize Hiçbir Cihaz Değmeden Görme Mucizesi: No Touch Lazer! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.