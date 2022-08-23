Gürcistan'dan gelen hasta Trabzon'da ameliyatla yeniden sağlığına kavuştu - Son Dakika
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Gürcistan'dan gelen hasta Trabzon'da ameliyatla yeniden sağlığına kavuştu

23.08.2022 12:32
Gürcistan'dan gelen hasta Trabzon'da ameliyatla yeniden sağlığına kavuştu

Gözündeki retina ayrılması nedeniyle görme kaybı yaşayan Gürcistan uyruklu hasta, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde geçirdiği başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Gözündeki retina ayrılması nedeniyle görme kaybı yaşayan Gürcistan uyruklu hasta, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde geçirdiği başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

KTÜ Farabi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, 57 yaşındaki Merab Gogitidze bir aydır devam eden görme azlığı şikayeti ile Göz Hastalıkları Kliniği'ne müracaat etti.

Prof. Dr. Mehmet Kola tarafından yapılan muayene ve tetkikler sonucunda, hastanın sol gözünde total retina dekolmanı (retina ayrılması) olduğu tespit edildi. Hastalığı hakkında bilgilendirilen Gogitidze'ye, tedavi için geç kalındığı ve hemen ameliyat olması gerektiği ifade edildi.

Kola ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuşan Gogitidze, takip amacıyla servise alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Kola, başarılı operasyon sonrası hastanın retinasının yatışık bir duruma getirildiğini, bu sayede el hareketine düşen görme düzeyinin artmaya başladığını ve aynı zamanda gözün küçülerek görme yetisini tamamen kaybetmesinin önüne şimdilik geçildiğini belirtti.

Kola, bundan sonraki süreçte retina lazerlerinin tam etki ettiğinde hastanın gözündeki silikonun alınacağını ve görme düzeyinde bir miktar daha artma olacağını kaydetti.

Retina ayrılmasının çoğunlukla retinada yırtık oluşması sonrasında retina tabakası altına göz içindeki sıvının geçmesiyle birlikte görme tabakası olan nöral retinanın pigment epitelinden ayrılması olduğunu dile getiren Kola, şu değerlendirmede bulundu:

"Ayrılan retinanın beslenmesi bozulur, göz içi sıvısı fazla emilir ve göz basıncı düşer. Bunun sonucunda hastalık tedavi edilmediği takdirde hasta hem görmesini kaybeder hem de göz tonusu giderek azalır ve göz küçülerek kozmetik sorunlara da yol açar. Retina dekolmanı tedavisinde amaç, retinanın altından sıvıyı temizlemek, retinayı eski yerine yerleştirmek ve lazerle yapıştırmaktır. Ameliyattan sonra göze, gaz veya silikon tampon maddesi konur. Silikon lazerle retinal yapışıklık sağlandıktan sonra gözden ikinci bir ameliyatla uygun zamanda alınır. Gazda böyle bir ikinci işlem gerekmez, kendiliğinden 20-40 gün içinde emilerek temizlenir. Gazın dezavantajı, gözde gaz varken hastanın görmesi çok bozulur ve yüksek rakımlı bölgelere hasta seyahat yapamaz."

Prof. Dr. Kola, sağlık turizmiyle Gürcistan'dan gelen hasta sayısında artış olduğuna dikkati çekerek, "Retina rahatsızlığı olan hastalarımız sağlık turizmi ile birlikte bir süredir özellikle Gürcistan'dan gelmektedir. Tüm hastalarımızın KTÜ Farabi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda ve Retina Birimi'nde en güncel yöntemlerle tanıları konulmakta ve tedavilerini rahatça olabilmektedir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gürcistan, Ameliyat, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Gürcistan'dan gelen hasta Trabzon'da ameliyatla yeniden sağlığına kavuştu - Son Dakika

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