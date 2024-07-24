Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi'nde hastalar hayata daha sıkı tutunuyor - Son Dakika
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Sağlık

Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi'nde hastalar hayata daha sıkı tutunuyor

Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi\'nde hastalar hayata daha sıkı tutunuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi'nde başlangıç evre alzheimer hastaları, zihinsel ve fiziksel aktiviteler sayesinde hayata daha sıkı tutunuyor. Merkezde yapılan etkinlikler hastaların fonksiyonlarının hızlanmasını ve hastalık seyrinin yavaşlamasını sağlıyor.

24.07.2024 14:51  Güncelleme: 14:56
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Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi'nde hastalar hayata daha sıkı tutunuyor

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesinin başlangıç evre alzheimer hastaları için açtığı Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi'nde hastalar, gerçekleştirilen zihinsel ve fiziksel aktiviteler sayesinde hayata daha sıkı tutunuyor. Yaklaşık 4 ay önce açılan merkezden 16 hasta faydalanıyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde başlangıç evre alzheimer hastalarına hizmet veren merkezde hastaların yüzü gülüyor. Hafta içi her gün sabah evlerinden alınan ve merkeze getirilen katılımcılar, gün boyu farklı etkinliklerle buluşturuluyor. Zihinsel ve fiziksel aktivitelerin yaptırıldığı merkezde, haftanın farklı günlerinde geziler ve Yeşilçam Günleri de düzenleniyor. Merkeze gelen hastalar gün içinde yapılan mandala, taş ve ahşap boyama, zeka oyunları ve egzersizlerle kaliteli vakit geçiriyor. Etkinlikler hastaların fonksiyonlarının hızlanmasını ve hastalık seyrinin yavaşlamasını da sağlıyor. Merkezde müzik eşliğinde etkinlikler yapan hastalar, eğlenceli vakit geçiriyor. Rutin sağlık kontrolleri hemşireler tarafından yapılan hastaların, gün içinde ilaç takipleri de yapılıyor. Annesini ya da babasını gönül rahatlığıyla merkeze emanet eden hasta yakınları da gün içinde rutin işlerini halledip, kendilerine vakit ayırabiliyorlar.

"Hastalıklarının seyrindeki yavaşlamayı görebiliyoruz"

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nda Gerontolog olarak görev yapan Cihan Tanrıverdi, merkezin 4 aydır faaliyette olduğunu söyledi. Merkezin, başlangıç evresi alzheimer hastalarını misafir ettiğini belirten Tanrıverdi, hastaların sosyalleşmesi ve hastalığın seyrinin yavaşlaması adına önemli bir hizmet verdiklerini ifade ederek, "Merkezimizde zihinsel ve fiziksel etkinlikler yapılıyor. Mandala, ahşap ve taş boyama ile zeka oyunları ve ritim etkinlikleri var. Cuma günleri fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı arkadaşlarımız tarafından, basit egzersizler yaptırılıyor. Haftanın bir günü dış mekan etkinliklerimiz olurken, bir gün de Yeşilçam günleri yapıyoruz. Hastalar birbiriyle arkadaş oldular. Hastalıklarının seyrindeki yavaşlamayı da görebiliyoruz" dedi.

Hastaların sabah evlerinden alınıp akşam evlerine bırakıldığını kaydeden Tanrıverdi, "Günlük rutin sağlık kontrolleri, hemşire arkadaşlarımız tarafından yapılıyor. Gün içerisinde kullandıkları ilaçların takibini yapıyoruz. En mutlu olduğumuz konu; hastalar buraya başladıktan sonra, doktor kontrollerine rutin olarak gitmeye başlamaları. Kontrol sonrası bize güzel dönüşler oluyor. Hasta yakınları aradıklarında, 'annemin, babamın hastalığının seyrinde ciddi bir yavaşlama var' diyorlar. Onların yaşadıkları bu mutluluk, hastaların sabah buraya geldiklerinde yüzlerindeki gülümseme, gün içinde eğlenmeleri bizleri de hem mutlu, hem daha fazla motive ediyor" diye konuştu.

"10 yıllık durgunluktan sonra, hayata yeniden başladım"

Yaklaşık 10 yıl boyunca yatarak hayatını sürdürdüğünü belirten Saime Soylu, bu süreçte kimseyle iletişim kurmak istemediğini ifade etti. Merkezin kendisine iyi geldiğini ve 10 yıllık durgunluğun ardından hayata yeniden başladığını dile getiren Soylu, çalışanların yaklaşımlarının kendilerini özel hissettirdiğini kaydetti.

Merkezden hizmet alan Saime Soylu'nun kızı Hatice Örs de, "Bizim için bir nefes oluyor. Annem çok mutlu. Önceden evde tek başınaydı. Şimdi merkezde kendi yaşıtlarıyla sosyalleşiyor, hocalarla sohbet ediyor" dedi. Annesinde önemli gelişmeler olduğunu sözlerine ekleyen Örs, "Annemin hiç iletişimi yoktu, çok durgundu ve çok mutsuzdu. Şimdi bir çocuk gibi merkeze gitmek için hevesleniyor" diye konuştu.

Merkezden faydalanan eczacılık mesleğinden emekli Ayşe Çağlayan, çocuk doktoru Turhan Ergene ve hava kuvvetlerinden emekli Mustafa Taner Sarıgül de memnuniyetlerini dile getirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi'nde hastalar hayata daha sıkı tutunuyor - Son Dakika

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