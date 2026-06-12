Güneş Kreminin Doğru Kullanımı - Son Dakika
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Güneş Kreminin Doğru Kullanımı

Güneş Kreminin Doğru Kullanımı
12.06.2026 09:48
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Uzmanlar, güneş koruma kremlerinin yanlış kullanımı ve önemine dikkat çekiyor.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç, güneş kremi kullandığını düşünen birçok kişinin aslında cildini yeterince koruyamadığını belirterek önemli uyarılarda bulundu.

Güneşin zararlı ultraviyole (UV) ışınlarının yalnızca güneş yanıklarına değil, erken cilt yaşlanmasına, leke oluşumuna ve cilt kanseri riskinin artmasına da neden olabileceğini ifade eden Uzm. Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç, "Toplumda güneş kremi kullanımı konusunda farkındalık arttı ancak doğru kullanım konusunda halen ciddi eksiklikler bulunuyor. Yanlış SPF seçimi, yetersiz miktarda uygulama ve gün içinde yenilememe en sık karşılaştığımız hatalar arasında yer alıyor" dedi.

"SPF 50 kullanmak tek başına yeterli değil"

Vatandaşların genelinin sadece yüksek faktörlü ürün tercih ederek korunduğunu düşündüğünü belirten Uzm. Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç, "Korumanın etkili olabilmesi için ürünün SPF değerinin yanı sıra doğru miktarda uygulanması ve düzenli olarak yenilenmesi gerekir. Özellikle yaz aylarında en az SPF 30, tercihen SPF 50 ve üzeri, geniş spektrumlu koruma sağlayan ürünler kullanılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"İki parmak kuralı hayat kurtarıyor"

Güneş koruyucuların genellikle yetersiz miktarda kullanıldığına dikkat çeken Uzm. Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç, yüz ve boyun bölgesi için 'iki parmak kuralı'nın uygulanmasını önerdi. Özsaraç, "Birçok kişi güneş kremini ince bir tabaka halinde sürüyor. Bu durumda ürünün üzerinde yazan koruma seviyesine ulaşılamıyor. Yüz ve boyun için işaret ve orta parmak boyunca sıkılan miktar ideal koruma sağlar. Tüm vücut için ise yaklaşık bir avuç içi dolusu ürün kullanılmalıdır" dedi.

"Güneş kremi sadece sabah sürülmez"

Güneş koruyucuların gün içerisinde mutlaka yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Özsaraç, "Terleme, yüzme, havlu kullanımı ve gün içindeki temaslar koruyucu tabakanın azalmasına neden olur. Bu nedenle güneş kremleri açık havada bulunulan günlerde iki saatte bir yenilenmelidir. Deniz veya havuz sonrası ise yeniden uygulanması şarttır" şeklinde konuştu.

"Güneş hasarı yıllar sonra ortaya çıkabilir"

Ciltte oluşan güneş hasarının her zaman hemen fark edilmediğini belirten Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç, "Bugün oluşan güneş hasarının etkileri bazen yıllar sonra karşımıza çıkabiliyor. Erken yaşlanma belirtileri, kalıcı lekeler ve bazı cilt kanserleri güneşe bağlı hasarın sonuçları arasında yer alıyor. Bu nedenle güneş koruyucu kullanımı bir kozmetik tercih değil, cilt sağlığını koruyan önemli bir sağlık alışkanlığıdır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Sağlık, Güneş, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Güneş Kreminin Doğru Kullanımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Berfin Mm Berfin Mm:
    hayvanlara da yazık ya onlar güneşte daha çok kalıyo ve onlar koruma kullanmıyo bu kadarı da insanlık dışı tabii belki dermatolog hayvanlar için de ürün geliştirse 0 0 Yanıtla
  • Ramazan Ergen Ramazan Ergen:
    işte ben diyorum her şey ihmal yüzünden oluyo bu ülkede doktor var derdin var ama kimsede farkındalık yok ne yazık ki halk da umursamıyo tabii o ayrı mesele yani yazık bize yazık 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Ulaş Okekar Mustafa Ulaş Okekar:
    şimdi mi fark ettiler bunu ya valla yıllardır herkes biliyodu bunu niye şimdi haber oldu 0 0 Yanıtla
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