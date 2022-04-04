Güney Afrika'da "Kovid-19 ulusal afet durumu" sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Afrika'da "Kovid-19 ulusal afet durumu" sona erdi

04.04.2022 23:11
Güney Afrika'da "Kovid-19 ulusal afet durumu" sona erdi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 750 gündür Kovid-19 nedeniyle uygulanan "ulusal afet durumu"nun bu gece yarısı itibarıyla sona ereceği bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 750 gündür Kovid-19 nedeniyle uygulanan "ulusal afet durumu"nun bu gece yarısı itibarıyla sona ereceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ulusa sesleniş konuşmasında, 15 Mart 2020 tarihinden bu yana devam eden afet durumunun gece yarısından sonra yürürlükten kaldırılacağını duyurdu.

Ramaphosa, afet durumunun kaldırılmasına rağmen, gelecek 30 gün kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun devam edeceğini bildirdi.

Buna göre, maksimum kişi kapasitesi kapalı alanlarda 1000 kişi, açık alanlarda ise 2 bin kişi olarak uygulanmaya devam edecek.

Ayrıca Güney Afrika'yı ziyaret eden kişilerden aşı ve PCR testi istenecek.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte sadece 685 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

YORUMLAR
500

cumhurbaşkanı, Güney Afrika, Mart, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Güney Afrika'da 'Kovid-19 ulusal afet durumu' sona erdi - Son Dakika


Son Dakika
22:47 Meral Akşener, Yavuz Ağıralioğlu hakkındaki sessizliğini bozdu: Yeni bir bakış açısı getirmeye çalıştık
22:44 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Buça'daki dehşet buzdağının görünen kısmı, Mariupol'de durum çok daha kötü
22:30 Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, tutuklandı!
22:21 Meral Akşener, partisinin oy oranını paylaştı: Yüzde 16-17 arasında görünüyoruz
22:12 Meral Akşener'e "Altılı masaya HDP ile oturur musunuz?" sorusu soruldu! Cevabı net oldu
22:07 Meral Akşener'e Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı ihtimali soruldu!
21:12 Pandemi izniyle cezaevinden çıktı! Kaynanası ve baldızını öldürdü, bir çocuğu da ağır yaraladı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bir ailenin evinde iftar yaptı
20:56 Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a söylediklerine tepki yağıyor
20:16 Koronavirüs nedeniyle 40 kişi vefat etti, 12 bin 647 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 23:17:15. #1.13#
SON DAKİKA: Güney Afrika'da "Kovid-19 ulusal afet durumu" sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement