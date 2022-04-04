Güney Afrika'da "Kovid-19 ulusal afet durumu" sona erdi - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 750 gündür Kovid-19 nedeniyle uygulanan "ulusal afet durumu"nun bu gece yarısı itibarıyla sona ereceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ulusa sesleniş konuşmasında, 15 Mart 2020 tarihinden bu yana devam eden afet durumunun gece yarısından sonra yürürlükten kaldırılacağını duyurdu.

Ramaphosa, afet durumunun kaldırılmasına rağmen, gelecek 30 gün kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun devam edeceğini bildirdi.

Buna göre, maksimum kişi kapasitesi kapalı alanlarda 1000 kişi, açık alanlarda ise 2 bin kişi olarak uygulanmaya devam edecek.

Ayrıca Güney Afrika'yı ziyaret eden kişilerden aşı ve PCR testi istenecek.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte sadece 685 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.