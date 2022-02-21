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Güney Afrika, Kovid-19 aşısı sürelerinde düzenlemeye gitti - Son Dakika

Güney Afrika, Kovid-19 aşısı sürelerinde düzenlemeye gitti

21.02.2022 21:03
Güney Afrika, Kovid-19 aşısı sürelerinde düzenlemeye gitti

Güney Afrika hükümeti, Kovid-19 aşılamaları arasındaki bekleme sürelerinde düzenlemeye gitti.

Güney Afrika hükümeti, Kovid-19 aşılamaları arasındaki bekleme sürelerinde düzenlemeye gitti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Pfizer-BioNTech aşısının birinci ve ikinci dozları arasındaki bekleme süresinin 42 günden 21 güne indirildiği bildirildi.

Açıklamada, daha önce iki doz Pfizer-BioNTech aşısı uygulanmış kişilerin destek dozu almaları için gereken sürenin de 6 aydan 3 aya düşürüldüğü belirtildi.

Bu düzenlemeyle birlikte, daha önce tek doz Johnson & Johnson aşısı almış kişiler destek dozu için Pfizer-BioNTech aşısını da tercih edebilecek.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte Güney Afrika'da 1456 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 658 bin 547'ye yükseldi.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 98 bin 667'ye ulaştı.

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Güney Afrika, Pfizer, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Güney Afrika, Kovid-19 aşısı sürelerinde düzenlemeye gitti - Son Dakika


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