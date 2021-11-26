Güney Afrika, mevcut Kovid-19 aşılarının "süper varyanta" karşı etkili olabileceğini bildirdi - Son Dakika

Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD), mevcut aşıların yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) B.1.1.529 varyantına karşı etkili olabileceğini bildirdi.

NICD'den yapılan açıklamada, "süper varyant" olarak nitelendirilen B.1.1.529'la ilgili laboratuvar çalışmalarının sürdürüldüğü ve sonuçların izlenmesi için gerçek zamanlı bir sistem kurma çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.

Bu çalışmalar ışığında, mevcut Kovid-19 aşılarının hastaneye yatış ve ölümlere karşı hala yüksek düzeyde koruma sağlamasının muhtemel olduğu sonucuna varıldığı ifade edilen açıklamada, süper varyantın Delta ve Beta varyantlarıyla farklı bir mutasyon sürecinden geçmesine rağmen B.1.1.529'un diğer varyantlarla benzer semptomlara sahip olduğu kaydedildi.

Süper varyant

Bilim insanları dün Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'un yeni varyantının görüldüğünü duyurmuştu.

Kovid-19'un çok sayıda mutasyona uğramış söz konusu yeni varyantına Güney Afrika'nın komşu ülkesi Botsvana'da da rastlanmıştı.

Güney Afrika'dan Hong Kong'a seyahat eden 1 kişide de görülen ve "süper varyant" olarak nitelendirilen türün 32 mutasyona sahip olduğu ifade ediliyor.