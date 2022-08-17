Zimbabve'de 157 çocuk kızamık salgınında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Zimbabve'de 157 çocuk kızamık salgınında hayatını kaybetti

17.08.2022 16:40
Zimbabve'de 157 çocuk kızamık salgınında hayatını kaybetti

Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de yaşanan kızamık salgınında en az 157 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de yaşanan kızamık salgınında en az 157 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Enformasyon Bakanı Monica Mutsvangwa, yaptığı açıklamada, son bir haftada ülkede kızamık salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında iki kata varan artış yaşandığını kaydetti.

Bakan Mutsvangwa, bu ayın başından beri Zimbabve'de yaşları sıfır ila 15 olan 157 çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.

Ülke genelindeki toplam şüpheli vaka sayısının sadece dört gün içinde 1036'dan 2 bin 56'ya yükseldiğini söyleyen Mutsvangwa bu duruma dini toplantıların neden olduğunu ileri sürdü.

Yaşamını yitirenlerin çoğunun kızamık aşısı olmayan çocuklar olduğunun altını çizen Mutsvangwa bu duruma karşı acil eylem planı hazırlığında olduklarını ifade etti.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Güney Afrika, Zimbabwe, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Zimbabve'de 157 çocuk kızamık salgınında hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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