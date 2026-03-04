Gürpınar'da Hemodiyaliz Merkezi Açıldı - Son Dakika
Gürpınar'da Hemodiyaliz Merkezi Açıldı

Gürpınar\'da Hemodiyaliz Merkezi Açıldı
04.03.2026 15:35
Van'ın Gürpınar Devlet Hastanesi'nde hemodiyaliz merkezi hizmete girdi, hastalar için ulaşım kolaylaştı.

Van'ın Gürpınar Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan hemodiyaliz merkezi hizmete açıldı.

Hastanenin Başhekim Dr. İshak Peynirci, basın mensuplarına, hastane bünyesinde daha önce hemodiyaliz ünitesinin bulunmadığını söyledi.

Özellikle kış aylarında ulaşımda ciddi sıkıntılar yaşandığını belirten Peynirci, şunları kaydetti:

"Özellikle yatalak hastalarımız için gidiş gelişler zor oluyordu. Merkezin hizmete açılmasıyla birlikte bu sıkıntıları büyük ölçüde aşacağız. Hastalarımız artık daha rahat bir şekilde gelip diyalizlerini yaptırarak evlerine dönebilecek. Şuan 5 hastamızı takip ediyoruz. Yaz aylarında hasta sayısının artmasını bekliyoruz."

Diyaliz hastası 60 yaşındaki Vehbi Güngör de "Daha önce tedavi için başka yerlere gitmek zorunda kalıyordum. Şimdi evimden çıkıp kısa sürede diyalize gelebiliyorum. Seans bittikten sonra da servisle evime dönüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

16:44
