Sağlık

Güzellik merkezlerinde 'merdiven altı' estetik işlemleri arttı, uzmanından uyarı geldi

SAMSUN - Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Emre Kıymık, güzellik merkezlerinde estetik işlemlerini kaçak olarak yapıldığını ve son zamanlarda vatandaşların çeşitli sağlık problemleriyle karşılaştığını belirterek, bu işlemleri yapanlara 'yaptırım' uygulanması gerektiğini söyledi.

Dolgu, botoks, gençlik aşısı, mezoterapi saç veya kaş ekimi gibi işlemlerin plastik cerrahlar, dermatoloji uzmanları ve bakanlığın verdiği medikal estetik hekim sertifikası olan kişiler tarafından yapılması gerektiğini söyleyen Opr. Dr. Emre Kıymık, "Son zamanlarda güzellik merkezlerinde bir takım minimaliz estetik işlemlerin kaçak olarak çok ciddi sayılarda yapıldığını görmekteyiz. Bu yıl da bu işlemlerin kaçak olarak çok ciddi arttığını gözlemleniyor. Buna bağlı olarak problemlerle karşılaşan insanların bize başvurma sayısı çok arttı. Bunun en büyük sebebi bu tarz kaçak merdiven altı diye tabir edilen işlemlere yaptırım olmamasıdır. En büyük canımızı sıkan nokta budur. Bu noktada vatandaşlarımız çok daha duyarlı davranması gerekiyor. Vatandaşlar, başlarına böyle bir kaza geldikten sonra haklarını aramaları gerekiyor" dedi.

Güzellik merkezlerinin böyle bir işlemi yapmasının yasal olmadığını belirten Dr. Kıymık, "Bunların haricinde vücudunuzda kalıcı bir sürü hasara da sebebiyet veriyor. Halkımız kesinlikle alanında uzman hekime bu işlemi yaptırmalıdır. Bunlar plastik cerrahlar, dermatoloji uzmanları ve bakanlığın verdiği medikal estetik hekim sertifikası olan kişilerdir. Bu 3 grup haricinde vatandaşlarımızın halk arasında bilinen isimleriyle dolgu, botoks, gençlik aşısı, mezoterapi gibi işlemleri yaptırmaması gerekiyor. Herkes bu konuda duyarlı olsun. Güzellik merkezlerinde aynı zamanda saç ekimi ya da kaş ekimi adı altında işlemlerin yapıldığını da görüyoruz. Bunlar kesinlikle yasal işlemler değildir. Saç ekimi tıbbi olarak ameliyat diye nitelendirilen bir işlem olup kesinlikle hastane, poliklinik tarzı kurumlarda yapılması gerekiyor" diye konuştu.