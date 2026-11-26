Haberdeki fotoğraf kaynaktan iptal edildi, abonelere mevcut fotoğraf kullanın denildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul mahreciyle bugün saat 15.07'de servis edilen haberin fotoğrafının kaynağından iptal edildiği açıklandı. Abonelere özür dilenerek haberde şu anda mevcut olan fotoğrafı kullanmaları istendi.
Bugün saat 15.07'de İstanbul mahreciyle servis edilen "Alışveriş bağımlılığının 10 belirtisine dikkat" başlıklı haberin fotoğrafı kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberde an itibariyle mevcut bulunan fotoğrafın kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız.
Kaynak: İHA
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