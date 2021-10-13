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3 aydır yürüyemeyen kadın Manisa'da ayağa kalktı - Son Dakika

3 aydır yürüyemeyen kadın Manisa'da ayağa kalktı

13.10.2021 15:45

3 aydır yürüyemeyen kadın Manisa'da ayağa kalktı İzmir'de yaklaşık 3 ay önce geçirdiği rahatsızlık sebebiyle yürüme yetisini kaybeden Hatice Çakmak, Manisa'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla yeniden ayağa kalktı.

3 aydır yürüyemeyen kadın Manisa'da ayağa kalktı

MANİSA - İzmir'de yaklaşık 3 ay önce geçirdiği rahatsızlık sebebiyle yürüme yetisini kaybeden Hatice Çakmak, Manisa'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla yeniden ayağa kalktı.

İzmir'in Kiraz ilçesine bağlı İğdeli Mahallesinde ikamet eden 3 çocuk annesi Hatice Çakmak (62), yaklaşık 3 ay önce rahatsızlandı. Birçok doktora muayene olan Hatice Çakmak, hastalığına çare bulamadı ve tamamen yürüyemez hale geldi. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ikamet eden kızı Tülay Kızıltepe'nin aracılığıyla geldiği Alaşehir'de özel bir hastanede muayene olan Hatice Çakmak'ın omuriliğindeki zar altında tümör tespit edildi. Yapılan tetkikler sonrası Opr. Dr. Vatan Tayfur tarafından ameliyatı gerçekleştirilen Hatice Çakmak, başarılı operasyonun ardından yeniden ayağa kalktı. Yeniden yürümenin mutluluğunu yaşayan Hatice Çakmak, "Üç ay önce hasta oldum, ayaklarım tutmadı, yürüyemiyordum, ameliyat oldum, Allah'a çok şükür iyileştim" dedi.

Hatice Çakmak'ın kızı Tayyibe Çakmak ise birçok doktora gitmelerine rağmen sonuç alamadıklarını belirterek, Alaşehir'de gerçekleşen ameliyat sonrası annesinin tekrar yürümeye başladığını söyledi.

Çakmak'ın bir diğer kızı Tülay Kızıltepe de annesinin tekrar yürüdüğünü görmelerinin kendilerini çok mutlu ettiğini vurguladı.

Başarılı ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Vatan Tayfur, Hatice Çakmak'ın bir hafta önce beyin cerrahı polikliniğine başvurduğunu ifade ederek, ameliyat sürecini şöyle anlattı: " Hatice hanımın şikayetleri yürüyememe, destekle, bastonla yürüme, bel ve sırt ağrısı şeklindeydi. Yaptığımız muayene sonunda omurilikte zar altına tümör ile karşılaştık. Sırt bölgesinde 10 ve 11. omurlar arasında omurilik zarı altında tümör mevcuttu. Hastamızı ameliyata aldık. Omurilik zarı altındaki tümör tamamen çıkartıldı. Hastamız operasyon sonrası sağlığına kavuştu ve yürümeye başladı. Bu ameliyat Türkiye genelinde çok az yapılabilen bir operasyon olduğu için bölgemizdeki vatandaşlarımızın da bilgilendirilmesini istedik"

3 aydır yürüyemeyen kadın Manisa'da ayağa kalktı
3 aydır yürüyemeyen kadın Manisa'da ayağa kalktı
3 aydır yürüyemeyen kadın Manisa'da ayağa kalktı
3 aydır yürüyemeyen kadın Manisa'da ayağa kalktı

Doktora, Manisa, Tümör, İzmir, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 3 aydır yürüyemeyen kadın Manisa'da ayağa kalktı - Son Dakika


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