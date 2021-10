"Ani hava değişimleri bağışıklık sistemini zayıflatıyor" - Son Dakika

Ani hava değişimlerinin vücudu strese soktuğunu söyleyen Dahiliye Uzmanı Dr. Özgün İyigün, "Kısa süreli ve aniden hava değişimleri insan vücudunu olumsuz etkiliyor. Vücudun bu duruma alışması zorlaşınca bağışıklık sistemi de zayıflıyor" dedi.

Medicana Ataşehir Hastanesi'nden Dahiliye Uzmanı Dr. Özgün İyigün, kış aylarında bağışıklık sistemini güçlü tutmak ve hastalıklardan korunmak için önerilerde bulundu.

MASANIZ RENGARENK OLSUN

Besin çeşitliliğine vurgu yapan Dr. İyigün, "Her renkte ve her lezzette besini tüketmek sağlıklı bir bedene sahip olmanın ilk şartıdır. Besinlerin nerdeyse tamamı, birden fazla besin öğesi içerir. Ancak hepsini birden içeren bir besin yoktur. Yaşam kalitenizi arttırmak için; süt grubu, et grubu, sebze grubu ve meyve grubu besinlere günlük beslenmenizde dengeli bir şekilde yer verin" diye konuştu.

İDEAL KİLONUZU KORUYUN

Uzm. Dr. Özgün İyigün, "Son yıllarda yapılan birçok çalışma obez bireylerin immün sisteminin ideal kilosunda olan bireylere oranla daha zayıf olduğunu göstermiştir. Fazla yağ dokusu immün sistemi olumsuz etkiler. Amaç çok yemek değil, kaliteli ve yeterli beslenmektir. Ayrıca spor yapmak bağışıklık sistemini olumlu anlamda etkiler. Haftada en az 3 kez 30-45 dakikalık yürüyüşler yapmak ve gün içinde aktif olmaya çalışmak gerekir" ifadelerini kullandı.

BOL BOL SU İÇİN

Günde en az 2-2.5 litre su tüketilmesini öneren Dr. İyigün, "Vücuttaki zararlı maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirmekle birlikte, kilo kontrolünde de oldukça etkilidir" dedi.

ANTİOKSİDAN VE VİTAMİN ALMAYI İHMAL ETMEYİN

A, C, E, D vitaminlerinin, selenyum, çinko ve demirden güçlü antioksidanlar olduğunu belirten Dr. İyigün, "Günde 1-3 gr omega-3 tüketmek, immün sistemi geliştirir ve daha kolay kilo vermeyi sağlar. Omega-3 antienflamatuvar etkiye sahiptir. Bunun yanında, viral, bakteriyel, paraziter enfeksiyonlara karşı konakçı defansını zayıflatarak, hastalıklardan korunmayı sağlar. İmmün sistemin desteklenmesinin yanında özellikle çocuklarda beyin gelişimi ve kalp sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır. Somon, uskumru ve ton balığı omega 3 açısından oldukça zengindir. Anne sütü, keten tohumu, ceviz, badem, fındık ve semizotu omega 3 içeren diğer besinlerdir. D vitamini ve demir eksikliğiniz varsa onları yerine koyun" diye konuştu.

PREBİYOTİKLER BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Günde 2 su bardağı süt veya yoğurt tüketilmesini söyleyen Dr. İyigün, "Doğal yoğurt, kefir ve ev yapımı ayranla probiyotik gücünüzü artırın. Kışa girerken probiyotik gücünüzü arttırmanız, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeniz açısından çok ciddi yarar sağlar. Probiyotik gücün kaynağı, bağırsaklardaki faydalı bakteriler. Her zamankinden daha fazla doğal yoğurt, kefir yiyerek, ev yapımı ayran içerek ve probiyotik gücü arttıran besinlere (ev yapımı taze turşular, mayalı yiyecekler, boza) ağırlık vererek, bağırsaklarımızdaki probiyotik bakteri miktarını arttırmakta her durumda fayda var" ifadelerini kullandı.

VİTAMİNLERİ DOĞAL KAYNAKLARDAN ALMAYA ÇALIŞIN

Dahiliye Uzmanı Dr. Özgün İyigün, "Günde 3-5 porsiyon taze mevsim meyvesi ve sebzesi yiyin. Portakal, mandalina, kivi, nar, elma gibi meyveler bağışıklık sistemini güçlendiren vitamin ve minerallerden oldukça zengindir. Haftada 2 gün kurubaklagil tüketin. Mercimek, kuru fasulye, nohut, barbunya gibi besinler içerdikleri lif sebebiyle bağırsak florasını koruyarak bağışıklık sistemini destekler" dedi.

GRİP AŞISINI İHMAL ETMEYİN

Kişilerin genel sağlığı için gripten korunmasını öneren Dr. İyigün, "Birçok enfeksiyona neden olabilen grip virüsü, özellikle kalp hastalarını, kronik hastalığı olanları, yaşlıları ve çocukları etkiler. Ancak kasalarla portakal yemekle gripten korunamazsınız; mutlaka grip aşısı yaptırmalı" diye konuştu.

UYKU DÜZENİNİZE DİKKAT EDİN

Yeterli uykunun önemine dikkat çeken Dr. İyigün, "Yeterli uyumuyorsanız bağışıklık sisteminiz hastalıkları uzaklaştırmak için gereken kaynaklara sahip olamayabilir. Bu nedenle her gece yaklaşık 8 saat uyumanız gerekir. Düzenli egzersiz, yatmadan önce kafein ve alkol tüketiminden kaçınmak ve uygun oda ısısında uyumak sizin için dinlendirici olabilir. Alkol ve sigara bağışıklık sisteminizi zayıflatarak daha sık hasta olmanıza neden olabilir" ifadelerini kullandı.

ELLERİNİZİ YIKAMAYI İHMAL ETMEYİN

Dr. İyigün, "Bağışıklık sisteminin hastalıklarla mücadelesinde en kolay yollarından biri düzenli olarak ellerinizi yıkamanızdır. Akan su altında ellerinizi sabunla ve en az 20 saniye boyunca yıkayın. Eğer sabun ve su erişimi yoksa o en az yüzde 60 alkol içeren dezenfektan kullanın" dedi.