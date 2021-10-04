Büyükşehir belediyesi sokak hayvanları için özel hastanelerle el ele - Son Dakika

Büyükşehir belediyesi sokak hayvanları için özel hastanelerle el ele

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Özel Hayvan Hastaneleri Derneği ile sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzaladı.

Gönüllü hayvansever ve ilçe belediyeleriyle sokak hayvanlarının sağlığı için ortak projeler üreten ve ilçe belediyelerine kısırlaştırma desteği sağlayan ABB şimdi de OHHAD ile "Ankara İli Genelinde Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılmasına Yönelik Ortak Hizmet Projesi" iş birliği protokolünü imzaladı. Sokak hayvanlarının kısırlaştırma işlemlerine kendi bünyesindeki veteriner hekimlerle de devam eden Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, protokol kapsamında kısırlaştırma ücretini karşılayacak.

Büyükşehir sokak hayvanlarının sağlığı için öncü olacak

Büyükşehir Belediyesi ile OHHAD iş birliği sayesinde Başkent genelinde hizmet veren 11 Özel Hayvan Hastanesi'nde sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırma operasyonları gerçekleştirilecek.

Ankara'da sokak hayvanlarına besleme, veterinerlik ve rehabilitasyon hizmeti vermeye devam ettiklerinin altını çizen ve diğer belediyelere örnek olmayı amaçladıklarını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şunları kaydetti:

"Sahipsiz hayvanlar konusu Ankara'nın gündeminde olduğu kadar Türkiye'nin de gündeminde. Biz Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sahipsiz hayvanlar için önemli aşamalardan birisinin kısırlaştırma olduğuna inanıyoruz ve bu konuda hızlı kararlar almak istedik. Türkiye'de ilk kez Özel Hayvan Hastaneleri Derneği ile birlikte kısırlaştırma konusunda yepyeni bir adım atıyoruz. Sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması konusunda özel hastanelerle birlikte hızlı bir şekilde mesafe katedeceğimize inanıyoruz. Özel Hayvan Hastanelerinin desteğiyle Büyükşehir Belediyesi bu konuda öncü olacak."

"Hiç düşünmeden kabul ettik"

OHHAD çatısı altında Türkiye genelinde hizmet veren 43 Özel Hayvan Hastanesi olduğunu ve bunlardan 11 tanesinin Başkent'te yer aldığını belirten OHHAD Başkanı Başhekim Tarkan Özçetin, "Büyükşehir Belediyemizden sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırılması yönünde bir iş birliği teklifi gelince hiç düşünmeden kabul ettik. Mansur Başkanımızın sokak hayvanlarıyla ilgili hassasiyetini biliyoruz. Bu sadece Ankara'nın değil Türkiye'nin de ciddi bir problemi. Bu problemi en çok yaşayanlardan birisi de biz veteriner hekimleriz. Bu yüzden Özel Hayvan Hastaneleri olarak taşın altına elimizi koymak istedik. Türkiye'de sayıları 2 bine yakın veteriner kliniği olan arkadaşımızla birlikte ve devletimizin ilgili diğer kurumları el birliği yaparak projeyi genişletirlerse ülkemizdeki bu problemin en insani yöntemle, Türk milletine yakışır bir şekilde çözüleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.