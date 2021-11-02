Covid geçirenler spor yapmadan önce doktora danışsın! - Son Dakika

COVID GEÇİRENLER SPOR YAPMADAN ÖNCE DOKTORUNUZA DANIŞIN!

Yanlış yapılan pilates, yoga ve benzeri egzersizler, özellikle bağlarda ve eklemlerde hasar yaratırken, doğru beslenme ve egzersizle birlikte yapıldığında erken ölüm riskini yüzde 30'a kadar azaltıyor.

COVID GEÇİRENLER DİKKATLİ OLMALI

Pandemi döneminde evde kalma süresi arttığından dolayı yoga, pilates gibi egzersizler, ağırlık çalışmaları, ev bisikleti ve koşu bandı kullanımının arttığını vurgulayanOrtopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktor Utku Erdem Özer, şunlara dikkat çekiyor: "Doktor kontrolünden geçmeden egzersiz programı uygulamak, birkaç ders alıp kendini eğitmen ilan eden kişilerden online destek almak, Covid sonrası evde ya da dışarıda ağır egzersiz ve koşu programları uygulamak kalp hastalıkları gibi önemli sağlık sorunlarına neden olabilir."