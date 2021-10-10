Doktorların, "bu bebek yaşamaz" dediği Yiğit'in ameliyat parası toplandı - Son Dakika

Doktorların, "bu bebek yaşamaz" dediği Yiğit'in ameliyat parası toplandı

KASTAMONU - Kastamonu'da doğuştan ensefalosel hastası olarak dünyaya gelen 9 yaşındaki Yiğit Keskin'in ameliyat olabilmesi için gerekli para toplandı ve aile tedavi için İstanbul'a yola çıktı. Doktorların, "bu bebek yaşamaz" dediği Yiğit, başarılı bir operasyon sonrasında diğer çocuklar gibi hayata tutunmak istiyor.

Kastamonu'da yaşayan Yunus ve Birsel Keskin'in 9 yaşındaki oğulları Yiğit, doğuştan ensefalosel hastası (beyinde su birikintisi) olarak dünyaya geldi. Hamileliğinin 3. ayında bebeği aldırması önerilen Birsel Keskin, doktorların tavsiyesini dinlemeyerek doğum yaptı. Doğuştan ensefalosel hastası olan ve "Yiğit" ismi verilen bebek, doğduğu ilk günden itibaren üst üste ameliyatlar oldu. Doktorların "bu bebek yaşamaz" dediği Yiğit'in en son İstanbul'da geçirdiği başarılı operasyonla kafasındaki kese alındı. Kesenin alınmasıyla özel bir klinikte fizik tedavi ve konuşma terapisine başlayan Yiğit, tedaviye cevap vererek yürümeye ve konuşmaya başladı.

60 bin TL para toplandı

2,5 aylıkken özel bir klinikte kafasına şant takılan Yiğit, 9 yaşına geldi. Boyunun uzaması ve kafa bölgesinin gelişmesi nedeniyle kafasına takılan şant işlevini kaybetmeye başladı. Bunun için tekrar ameliyat olması ve kafasına takılan şantın değiştirilmesi gereken Yiğit, ameliyat sırasında yüksek risk taşıdığı için her hastanede ameliyat edilemiyor.

Özel bir klinik tarafından takip edilen ve ameliyatları yapılan Yiğit'in tekrar bu ameliyatı olabilmesi için ailesi yardım çağrısında bulunmuştu. Yiğit'in yaşatılabilmesi için, "Yiğit'in gülen yüzü solmasın" adıyla kampanya düzenlendi. Kampanya sonrasında 335 hayırseverin destekleriyle Yiğit'in ameliyat olabilmesi için gerekli olan 60 bin TL toplandı. Paranın toplanmasıyla birlikte Keskin ailesi vakit kaybetmeden İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. Sabah erken saatlerde hazırlıklarını yapan Keskin ailesi, evlerinden ayrılarak İstanbul'a hareket etti. Hayati fonksiyonlarını kaybetme noktasına gelen Yiğit, şantın değiştirilmesiyle birlikte bir kez daha hayata tutunacak.

"Ameliyat parası toplandı, şimdi de dua bekliyoruz"

Ameliyat için İstanbul'a yola çıktıklarını söyleyen Yiğit'in annesi Birsel Keskin, "Allah herkesten razı olsun. Yiğit'in ameliyat olabilmesi için gerekli olan para toplandı. Şimdi herkesten dualarını bekliyoruz. Allah'ın izniyle sağ salim İstanbul'a gidip gelmeyi istiyoruz. Bir kez daha herkesten Allah razı olsun" dedi.