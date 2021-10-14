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TURKOVAC' için Erzurum'da Faz- 3 çalışması başladı - Son Dakika

TURKOVAC' için Erzurum'da Faz- 3 çalışması başladı

14.10.2021 16:37

TURKOVAC' için Erzurum'da Faz- 3 çalışması başladı Covid-19'la mücadele kapsamında ilk çalışmaları Kasım 2020'de başlatılan yerli inaktif aşı TURKOVAC'ın kullanımı için geri sayım başladı.

TURKOVAC' için Erzurum'da Faz- 3 çalışması başladı

ERZURUM - Covid-19'la mücadele kapsamında ilk çalışmaları Kasım 2020'de başlatılan yerli inaktif aşı TURKOVAC'ın kullanımı için geri sayım başladı. Erzurum Şehir Hastanesinde yerli Covid-19 aşısı 'TURKOVAC' için Faz-3 çalışması başladı.

Erzurum Şehir Hastanesinde TURKOVAC Faz- 3 çalışması başladı. Korona virüs salgınına karşı yerli aşı çalışmalarını sürdüren Türkiye, bu hedefine yaklaşmak üzere. TURKOVAC'ın vatandaşların kullanımına sunulması için Faz-3 çalışmalarından gelecek sonuçlara kilitlendi.

Faz- 3 aşamasına ilişkin ara sonuçların çok yakın bir zamanda açıklanması hedefleniyor. Ara sonuçların açıklanmasının hemen ardından acil kullanım onayı istenecek. Bu sürecin de olumlu sonuçlanması durumunda aşının seri üretimine geçilecek.

Aşının en geç yılsonunda kullanıma sunulması hedefleniyor. Öte yandan yine gönüllülerin katılımıyla TURKOVAC ve CoronoVac aşılarının 3. doz (rapel) etkinliklerinin kıyaslandığı klinik çalışmanın sonuçlarının da Faz- 3 ile eş zamanlı bir dönemde açıklanması öngörülüyor. Türkiye, 2 yıla yaklaşan Covid-19 salgınıyla mücadelede salgının yıkıcı etkilerini ortadan kaldırılabilmek için alınan pek çok tedbirin yanında hızla yerli aşı üretim çalışmalarını da başlattı.

Yerli aşının ilk aşaması olan Faz- 1 çalışmaları, 5 Kasım 2020'de devreye alındı. ilk dozu 10 Şubat'ta uygulanan Faz- 2 çalışmalarında ise aşıyla ilgili olumsuz yan etki gözlenmedi. Yerli aşının etkinliğinin daha geniş bir kitle üzerinde değerlendirilmesini içeren Faz- 3 çalışmalarına ise başlandı.

Faz- 3 çalışmaları hakkında Erzurum Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Ahmet Toksoy ve Enfeksiyon Hastalıkları Doktor Öğretim Görevlisi Sibel İba Yılmaz bilgi verdi.

" Vatandaşlarımızı bu çalışmada duyarlı olmaya davet ediyoruz"

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Ahmet Toksoy, TURKOVAC'ın pandemiye karşı vücut savunmasını artıracak yönünün çok kuvvetli olduğunu ifade ederek " Türkiye geneli 41 merkezde başlayacak çalışmanın bir ayağı da Erzurum Şehir Hastanesinde olacak. Erzurum Şehir Hastanesi olarak diğer paydaşlarımızla birlikte katkı sunmaya başladık. Milli aşımız olan TURKOVAC'ın etkinliğini ortaya çıkaracak çok değerli bir çalışmanın içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın da bu çalışmada duyarlı olmaya davet ediyoruz. Erzurum Şehir Hastanemize bekliyoruz. Vatandaşlarımız kendileri isterse E-Nabız üzerinden bizlere başvurularını yapabilirler, isterlerse de ALO-184 üzerinden bilgilendirme alabilirler. ya da isteyen vatandaşlarımız bizlere gelerek ilgili arkadaşlardan gerekli bilgilendirmeyi alabilirler. Aşı etkinliğinin ortaya çıkmasıyla, ileride bizlerin elini güçlendirecek pandemiye karşı vücut savunmamızı artıracak yönü çok kuvvetli, bakıldığı zaman çok kıymetli bir çalışma durumunda, isteyen vatandaşımız bizlere yardımcı olabilirler " dedi.

"Gönüllülük esasına göre çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

TURKOVAC aşısının içeriği ile ilgili bilgi veren Enfeksiyon Hastalıkları Doktor Öğretim Görevlisi Sibel İba Yılmaz, " Faz-3 çalışma ayağı olarak Erzurum'da başlanıldı, Faz-3 çalışmasını genel itibariyle antikor oluşturmuş hastalarımız üzerinden yapmayı planlıyoruz. Gönüllülerimiz üzerinden çalışmalarımızı sürdürmeyi planlıyoruz. İki doz aşısını olmuş, Covit-19 geçirmemesi gerekiyor, sağlıklı bireyler olması gerekiyor, en önemli esas vatandaşların tamamen gönüllü olmaları gerekiyor. Gönüllülük esasına göre çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizlere gelen hastaların hiç birisinin hastalığı geçirmemesi gerekiyor, Sinovac aşı olan gönüllülerde en az 90 gün veya en fazla 270 gün geçmesi gerekiyor. Kronik hiçbir hastalığının olması gerekiyor. Erzurum'daki vatandaşlarımızın da gönüllü olarak bizlere gelmelerini istiyoruz. Böyle bir çalışmanın içerisinde olmaktan da son derece mutluyuz " ifadelerini kullandı.

TURKOVAC' için Erzurum'da Faz- 3 çalışması başladı
TURKOVAC' için Erzurum'da Faz- 3 çalışması başladı
TURKOVAC' için Erzurum'da Faz- 3 çalışması başladı
TURKOVAC' için Erzurum'da Faz- 3 çalışması başladı
TURKOVAC' için Erzurum'da Faz- 3 çalışması başladı
TURKOVAC' için Erzurum'da Faz- 3 çalışması başladı
TURKOVAC' için Erzurum'da Faz- 3 çalışması başladı
TURKOVAC' için Erzurum'da Faz- 3 çalışması başladı

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, TURKOVAC, Erzurum, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık TURKOVAC' için Erzurum'da Faz- 3 çalışması başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TURKOVAC' için Erzurum'da Faz- 3 çalışması başladı - Son Dakika
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