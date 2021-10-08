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"Fizik tedavi pek çok hastalığın tedavisinde destekleyici rol oynuyor" - Son Dakika

"Fizik tedavi pek çok hastalığın tedavisinde destekleyici rol oynuyor"

08.10.2021 09:36

Sağlığına yeniden kavuşmak isteyen hastalar için ilaçlar ve cerrahi girişimler kadar fizik tedavinin de önemli olduğunu vurgulayan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr.

Sağlığına yeniden kavuşmak isteyen hastalar için ilaçlar ve cerrahi girişimler kadar fizik tedavinin de önemli olduğunu vurgulayan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hülya Yonucu, "Artık pek çok farklı hastalığın iyileştirilmesinde fizik tedavi yöntemleri oldukça önemli bir destekleyici tedavi türü olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

Fizik tedavi ve rehabilitasyonun beyin, omurilik, sinir, kemik, eklem, tendon, kas ve ligament yapılarındaki hasarlanma sonucu ortaya çıkan fonksiyon kaybını iyileştirmeyi hedefleyen bir tıp dalı olduğunu aktaran Medicana International İstanbul Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hülya Yonucu, fizik tedavinin çok sayıda hastalığın tedavisinde önemli bir yer tuttuğunun altını çizerek, "Fizik tedavi ile her yaş grubundan farklı farklı hastalıkları olan kişileri tedavi edebiliyoruz. En çok uğraştığımız durum, toplumda sık görülen ve genelde 'Fizik tedavi' denince ilk akla gelen bel ağrısı oluyor. Bel fıtığı, bel kayması gibi hastalıklarda hastanın hareket kabiliyetini artırmak için fizik tedavi modaliteleri kullanıyoruz" dedi.

İnme, Multipl Skleroz (MS), Parkinson hastalığı gibi nörolojik rahatsızlıkları olan hastalarda da fizik tedavinin etkin olarak kullanıldığını belirten Dr. Öğr Üyesi Yonucu, "Spora bağlı ya da travma sonucu oluşan yaralanmalar, mesleğe bağlı ortaya çıkan karpal tünel sendromu gibi durumlarla da ilgileniyoruz. Yine eklem iltihapları da bizim alanımıza giriyor. KOAH, Kistik fibroz, kalp krizi gibi dolaşım ve solunumu sistemlerini etkileyen hastalıklarda da fizik tedaviyi iyileşme sürecinin bir parçası haline getiriyoruz. Pediatrik yaş grubunda yani çocuklarda da fizik tedavi olarak; serebral palsi, musküler distrofi gibi hastalıkların tedavisinde yerimizi alıyoruz" diye konuştu.

DİĞER TEDAVİ YÖNTEMLERİYLE BİRLİKTE DE UYGULANABİLİYOR

Fizik tedavi yöntemlerinin hastalığın tedavisinde tek başına kullanılabileceği gibi diğer tedavi yöntemleriyle birlikte de uygulanabileceğini söyleyen Yonucu, "Fizik tedavi süreci aslında hastanın tanı aldığı andan itibaren başlıyor. Biz bazı hastalarımıza, elbette hastaların sahip olduğu hastalığa ve genel durumuna bakarak, sadece fizik tedavi egzersizleri veriyoruz ve hastayı takip ediyoruz. Bu şekilde ek bir tedaviye ihtiyaç duymadan sağlığına kavuşan pek çok hastamız oluyor. Bazı hastalarda da fizik tedaviyi ilaç tedavisiyle ya da ameliyatla birlikte götürüyoruz. Örneğin ortopedik cerrahi geçiren hastaların toparlanma sürecinde ameliyat edilen bölgenin eski sağlığına, gücüne kavuşmasında fizik tedavi oldukça etkili oluyor" dedi.

FİZİK TEDAVİDE HASTA SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ TEMEL HEDEFLER ÖNEMLİ

Yonucu, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünün hasta sağlığı üzerindeki temel hedefleri, "Hareket kabiliyetinin ve mobilitenin artırılması, yaralanma veya travma sonrası iyileşme, denge problemlerinin düzeltilmesi, ağrı yönetimi ve opioid grubu güçlü ağrı kesicilere olan ihtiyacın azaltılması, inme ve felç sonrası vücut fonksiyonlarının ve yaşam kalitesinin artırılması, düşmenin engellenmesi, yaşlanmaya bağlı gelişen tıbbi rahatsızlıkların kontrol altına alınması" şeklinde sıralayan Yonucu, fizik tedavinin bu hedefleri gerçekleştirebilmek için fizyoterapistlerle yakın bir çalışma içinde olduğuna dikkat çekti.

Dr. Öğr. Üyesi Yonucu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fizik tedavi bölümündeki doktorlar olarak biz hastanın rahatsızlığına, genel durumuna uygun bir tedavi planı çiziyoruz. Bu tedavi planı belirli bir düzende yapılması gereken fizik tedavi egzersizlerini kapsıyor. Hastalarımız daha sonra bu tedavi planlarını fizyoterapistler eşliğinde yerine getiriyor. Fizyoterapistler sayesinde hastalarımızın egzersizlerini doğru yaptığından emin oluyoruz. Yapması gereken hareketleri iyice anladığından emin olan hastalarımızın ise bir süre sonra egzersizleri kendi başına yapmasına izin veriyoruz."

FİZİK TEDAVİ PLANLARINA ÖZEN GÖSTERİLMELİ

Fizik tedavinin hastanın sorun yaşadığı organında, ekleminde iyileşmeye ciddi ölçüde katkıda bulunduğunu hatırlatan Dr. Hülya Yonucu, "Bazı hastalarımız maalesef fizik tedaviyi etkisiz bir şey olarak görüyor ve egzersizlerle uğraşmak istemiyor. Ancak fizik tedavinin pek çok hastalığın tedavisinin temelini oluşturduğunu biliyoruz. Örneğin bacakta meydana gelen kırık sonrası fizik tedavisini düzgün yapmayan hastalarda ilgili bölgede hareketsizliğe bağlı kalıcı kas ve güç kaybı görebiliyoruz. Ameliyat sonrası, inme sonrası fizik tedaviyi aksatan hastalar oturmakta, yürümekte, öz bakımını yapmakta ciddi sorunlar yaşayabiliyor. Bu nedenle hastalarımızın fizik tedavi planlarına özen göstermesi gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.


Fizik tedavi pek çok hastalığın tedavisinde destekleyici rol oynuyor
Fizik tedavi pek çok hastalığın tedavisinde destekleyici rol oynuyor

Rehabilitasyon, Kas Hastalığı, Parkinson, İstanbul, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Fizik tedavi pek çok hastalığın tedavisinde destekleyici rol oynuyor' - Son Dakika


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