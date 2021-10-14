Üye Girişi
Göz hastalıklarının tedavisinde gelişen teknolojiler başarı oranını yükseltiyor - Son Dakika

Göz hastalıklarının tedavisinde gelişen teknolojiler başarı oranını yükseltiyor

14.10.2021 15:14
Göz hastalıklarının tedavisinde gelişen teknolojiler başarı oranını yükseltiyor

Medicana International İstanbul Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Zeynep Alkın, doğuştan olan ya da yaşlanmaya bağlı ortaya çıkan göz bozuklukları ve retina problemlerinin tedavisinde gelişen teknolojilerin yardımıyla başarılı sonuçlar alabildiklerini bildirdi.

Medicana International İstanbul Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Zeynep Alkın, doğuştan olan ya da yaşlanmaya bağlı ortaya çıkan göz bozuklukları ve retina problemlerinin tedavisinde gelişen teknolojilerin yardımıyla başarılı sonuçlar alabildiklerini bildirdi.

Medicana'dan "Dünya Görme Günü" nedeniyle yapılan açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Alkın, göz hastalıklarındaki güncel tedavi ve teknolojilerden bahsetti.

Göz biliminde (oftalmoloji) yaşanan gelişmeleri anlatan Alkın, yenilikçi araştırmaların körlüğe yol açan retina hastalıklarına yeni çözümler getirdiğini bildirdi.

Alkın, genetik kodun keşfi, moleküler araçların geliştirilmesi ve hastalığın temelinin anlaşılmasının sadece hastalık yönetimine değil ömür boyu tedaviye de olanak sağlanabileceğinin habercisi olduğunu kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Onlarca yıllık araştırmalardan sonra geliştirilen gen tedavisi; doğuştan körlüğe yol açan (Leber Konjenital Amarozisi) genetik hastalığın tedavisinde kullanılmaya başlamıştır. Bu hastalıkta elde edilecek başarılı sonuçlar, bir zamanlar tedavi edilemez olduğu düşünülen çok sayıda çaresiz görme bozukluğunun tedavisinin yolunu açmıştır. Buna paralel olarak hücre ve moleküler biyolojinin temel mekanizmalarına yönelik devam eden ilerlemeler ile çok potansiyelli kök hücrelerin tedavide kullanımı halen araştırma düzeyinde olmasına karşın, önümüzdeki on yılın bu açıdan muhtemelen tıp tarihinin en heyecan verici dönemi olacağını söyleyebiliriz."

Göz hastalıkları tedavisindeki yeni yöntemler

Prof. Dr. Zeynep Alkın, görmeyi geri dönüşümsüz olarak azaltan retina hastalıkları içinde yer alan diyabete bağlı retina bozukluklarının göz içine uygulanan antikor tedavileri ve implantların yanı sıra, eşik altı mikropuls lazer ve pattern taramalı lazer yöntemlerinin kullanılmasıyla da tedavi edilebildiğini anlattı.

Çoğu zaman yaşın ilerlemesine bağlı ortaya çıkan sarı nokta hastalığında erken tanı imkanının doğduğunu kaydeden Alkın, şu bilgileri verdi:

"Herhangi bir ilaç kullanmadan ve vücuda bir girişim işlemi yapılmadan retina damarlarındaki kırmızı kan hücrelerinin hareketini saptayarak, damarların ayrıntılı bir görüntüsünü elde etmeyi sağlayan optik koherens anjiografi yöntemiyle retina hastalıklarının ayırıcı tanısında büyük avantaj sağlanmıştır. Ayrıca göz içine uygulanan rekombinan DNA yöntemiyle geliştirilmiş protein içeren ilaç tedavileri de bu hastalıkta görme kaybının durdurulmasında önemli bir dönüm noktasıdır."

Zeynep Alkın, doğuştan olan ya da yaşlanmaya bağlı ortaya çıkan göz bozuklukları ve retina problemlerinin tedavisinde gelişen teknolojilerin yardımıyla başarılı sonuçlar alabildiklerini vurguladı

İstanbul, Genetik, İlaç, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Göz hastalıklarının tedavisinde gelişen teknolojiler başarı oranını yükseltiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Derya Tuna'nın yeğenleri ve komşu arasında kavga çıktı! Bir kişinin burnu bir kişinin de kolu kırıldı 15:17 Derya Tuna'nın yeğenleri ve komşu arasında kavga çıktı! Bir kişinin burnu bir kişinin de kolu kırıldı Patron, evine çağırıp birlikte içki içtiği işçisini öldürdü 15:11 Patron, evine çağırıp birlikte içki içtiği işçisini öldürdü Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis 14:51 Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak 14:44 Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım 14:26 Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü 14:02 Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü
Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı 13:55 Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var 13:06 Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var

Son Dakika Haberleri
15:11 Rıdvan Dilmen'den TFF'ye "Maçın yeri değişsin" çağrısı: Siz seçin
14:46 Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var
14:43 Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak
14:38 Örnek davranış! İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye almak için her gün 12 kilometre yürüyor
14:36 F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı
14:23 Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı
14:17 80 milyon euroluk Hernandez, hapis cezasına çarptırıldı
14:05 Beşiktaşlı oyuncu Miralem Pjanic, Başakşehir maçında yok
13:59 Aşı olmayı reddeden NBA yıldızı Kyrie Irving, 15 milyon dolar kaybetti
13:57 Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor
Aydın'da Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak Aydın'da Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak         
15:18
Taliban heyeti, Türkiye ile ilk resmi temas için Ankara'da! Basın mensuplarına el salladılar Taliban heyeti, Türkiye ile ilk resmi temas için Ankara'da! Basın mensuplarına el salladılar         
15:16
Rıdvan Dilmen'den TFF'ye Rıdvan Dilmen'den TFF'ye "Maçın yeri değişsin" çağrısı: Siz seçin         
15:11
Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var         
14:47
F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı         
14:37
Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı         
14:23
Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor         
13:57
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz         
13:17
Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor         
12:52
Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı         
12:18
Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi         
12:07
Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı         
12:04
Bakliyatta ithalat artınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor Bakliyatta ithalat artınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor         
11:55
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 15:26:18. #1.11#
SON DAKİKA: Göz hastalıklarının tedavisinde gelişen teknolojiler başarı oranını yükseltiyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement