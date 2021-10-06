Üye Girişi
İl Sağlık Müdürü yalvardı: "Ne olursunuz çevremizde aşılanmamış kimseyi bırakmayalım" - Son Dakika

İl Sağlık Müdürü yalvardı: "Ne olursunuz çevremizde aşılanmamış kimseyi bırakmayalım"

06.10.2021 11:55

- İl Sağlık Müdürü yalvardı: "Ne olursunuz çevremizde aşılanmamış kimseyi bırakmayalım" Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, aşı konusunda vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Ne olursunuz çevremizde aşılanmamış kimseyi bırakmayalım" dedi.

- İl Sağlık Müdürü yalvardı: "Ne olursunuz çevremizde aşılanmamış kimseyi bırakmayalım"

KAYSERİ - Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, aşı konusunda vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Ne olursunuz çevremizde aşılanmamış kimseyi bırakmayalım" dedi.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Mehmet Kamanlıoğlu Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu'nun açılış töreninde konuştu. Pandemi de 4. dalganın yaşandığını kaydeden Benli, Kayseri'nin aşı istatistikleri hakkında bilgiler verdi.

"Ne olur etrafınızda aşılanmamış kimseyi bırakmayın" diyerek vatandaşlara aşı çağrısında bulunan Benli, "Pandemi de dördüncü dalgamızı yaşıyoruz. İlimizde şuana kadar 1 milyon 800 bin civarında aşı yapıldı. Bu aşının yüzde 52'si aile sağlığı merkezlerinde yapıldı. Merkezlerimizde aşı takip sistemimizi ve aşılama için altyapımız çok uygundu. Bu altyapıyı değerlendirmiş olduk. Geçen hafta açıklanan haritada Türkiye'nin en yüksek vaka sayısı olarak ilimiz açıklandı. Ancak bugünlerde bir düşüşümüz var ve önümüzdeki günlerde bu düşüşü daha canlı bir şekilde hissedeceğiz. Tekrardan vurgulamak istiyorum. İlimizde birinci doz hedef nüfusta aşılama oranımız yüzde 85'e yaklaşmışken, ikinci doz yüzde 75'e yaklaşmışken ne olursunuz çevremizde aşılanmamış kimseyi bırakmayalım. Şuan 20 yaş üstünde yaklaşık 180 bin kişi halen aşılanmadı. Bizi zorlayan konu bu. Lütfen, etrafınızdaki insanların aşılanmasını sağlayalım. Onlarla konuşalım. Hastaneye düştüklerinde üzüldüğümüzde, yoğun bakıma düştükleri zaman moralimiz bozulduğunda, kaybettiğimizde ağladığımızda, 'neden aşı yapılmadı' diye sorduğumuzda derin bir sessizlik oluyor. Geçtiğimiz gün iki tane genç insanımızı kaybettik. Biri 46, biri 54 yaşındaydı ve ikisi de aşısızdı. Biz hakikaten üzülüyoruz. Keşke bir tanesini kaybetmesek de 100 bin tane aşı yapabilsek. Yan etki falan konuşuluyor. Bunların hepsini farklı farklı konuşabiliriz ama pandemiden çıkış yolu aşı, aşı, aşıdır" ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü yalvardı: Ne olursunuz çevremizde aşılanmamış kimseyi bırakmayalım
İl Sağlık Müdürü yalvardı: Ne olursunuz çevremizde aşılanmamış kimseyi bırakmayalım
İl Sağlık Müdürü yalvardı: Ne olursunuz çevremizde aşılanmamış kimseyi bırakmayalım
İl Sağlık Müdürü yalvardı: Ne olursunuz çevremizde aşılanmamış kimseyi bırakmayalım

Melikgazi Belediyesi, İl Sağlık Müdürü, Pandemi, Kayseri, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık İl Sağlık Müdürü yalvardı: 'Ne olursunuz çevremizde aşılanmamış kimseyi bırakmayalım' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Selin Şekerci, sevgilisi İbrahim Selim'in doğum gününde aşka geldi! Romantik paylaşım beğeni topladı 11:57 Selin Şekerci, sevgilisi İbrahim Selim'in doğum gününde aşka geldi! Romantik paylaşım beğeni topladı Göğüs ağrısı nedeniyle doktora başvuran adamın kalbinden çimento parçası çıktı 11:57 Göğüs ağrısı nedeniyle doktora başvuran adamın kalbinden çimento parçası çıktı Amasya'da dalında 1,5 lira olan elma, manavda 6 lira 11:45 Amasya'da dalında 1,5 lira olan elma, manavda 6 lira
Direğe çıkan şahıs, valinin gelmediğini öğrenince inip çalışmaya devam etti 11:44 Direğe çıkan şahıs, valinin gelmediğini öğrenince inip çalışmaya devam etti Delta varyantıyla ilgili konuşan Kanadalı bilim insanları korkuttu: Orjinal virüsten yüzde 133 daha ölümcül 11:33 Delta varyantıyla ilgili konuşan Kanadalı bilim insanları korkuttu: Orjinal virüsten yüzde 133 daha ölümcül Ziynet Sali, 11:17 Ziynet Sali, "Biz yaz bitti demeden yaz bitmez" notu ile mayolu pozlarını paylaştı
Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı 11:12 Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor 10:44 BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor

Son Dakika Haberleri
11:56 Araç tedarik sıkıntısı devam ediyor! Eylül ayı otomobil satışlarında yüzde 39,1 oranında düşüş oldu
11:56 Selin Şekerci, sevgilisi İbrahim Selim'in doğum gününde aşka geldi! Romantik paylaşım beğeni topladı
11:43 Direğe çıkan şahıs, valinin gelmediğini öğrenince inip çalışmaya devam etti
11:43 Uzmanından "Bağışıklık sistemini güçlü tutun" uyarısı geldi! Grip salgını Ekim ve Kasım ayında pik yapacak
11:34 Sosyal medya Vitor Pereira'nın, Polat Alemdar'a benzetilmesiyle yıkılıyor
11:33 Delta varyantıyla ilgili konuşan Kanadalı bilim insanları korkuttu: Orjinal virüsten yüzde 133 daha ölümcül
11:27 AK Parti seçim anketi yaptırdı, MHP'nin oy oranı yüzde 10 barajının altında kaldı
11:17 Ziynet Sali, "Biz yaz bitti demeden yaz bitmez" notu ile mayolu pozlarını paylaştı
11:14 Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın
11:12 Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı
Sarı-Kırmızılılar'da DeAndre Yedlin'in bileti kesildi Sarı-Kırmızılılar'da DeAndre Yedlin'in bileti kesildi         
11:58
Araç tedarik sıkıntısı devam ediyor! Eylül ayı otomobil satışlarında yüzde 39,1 oranında düşüş oldu Araç tedarik sıkıntısı devam ediyor! Eylül ayı otomobil satışlarında yüzde 39,1 oranında düşüş oldu         
11:57
İçinden yol bile geçiyor! Tarihi mezarlığın yürek burkan hali sebebiyle bölge sakinleri tedirgin İçinden yol bile geçiyor! Tarihi mezarlığın yürek burkan hali sebebiyle bölge sakinleri tedirgin         
11:46
Uzmanından Uzmanından "Bağışıklık sistemini güçlü tutun" uyarısı geldi! Grip salgını Ekim ve Kasım ayında pik yapacak         
11:44
Sosyal medya Vitor Pereira'nın, Polat Alemdar'a benzetilmesiyle yıkılıyor Sosyal medya Vitor Pereira'nın, Polat Alemdar'a benzetilmesiyle yıkılıyor         
11:34
AK Parti seçim anketi yaptırdı, MHP'nin oy oranı yüzde 10 barajının altında kaldı AK Parti seçim anketi yaptırdı, MHP'nin oy oranı yüzde 10 barajının altında kaldı         
11:27
Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın         
11:15
Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi         
11:11
Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan karıncayiyen pençesinin değeri 4 milyon dolar Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan karıncayiyen pençesinin değeri 4 milyon dolar         
10:11
Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor         
10:09
Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı         
10:07
4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı 4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı         
09:54
İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi         
09:43
Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü         
09:28
4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi 4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi         
09:16
"Bölücü kebapçılar" tartışması büyüyor! Vedat Milor'un imalı paylaşımına MHP'den jet yanıt         
23:02
Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 12:05:14. #1.12#
SON DAKİKA: İl Sağlık Müdürü yalvardı: "Ne olursunuz çevremizde aşılanmamış kimseyi bırakmayalım" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement