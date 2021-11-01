"Kalp Kapak Tamir Atölyesi" Türkiye'nin ev sahipliğinde çevrim içi düzenlendi - Son Dakika

Bezmialem Vakıf Üniversitesi ile Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği ev sahipliğinde "Mitral Kapak Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar" konulu "Kapak Tamir Atölyesi 2021" çevrim içi düzenlendi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, toplantıya kalp kapak tamiri konusunda dünyanın önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Cengiz Köksal ile San Rafael Üniversitesinden Prof. Michele de Bonis başkanlık etti.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu ile Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Kürşat Bozkurt'un açılış konuşmasını yaptığı toplantıda 2 gün boyunca 11 konuşmacı yer aldı.

Kapak cerrahisinde mevcut uygulamalar, yenilikler ve gelişen teknolojinin hastalara sağlayacağı faydaların detaylı olarak ele alındığı toplantı, Avrupa ve Latin Amerika dahil yaklaşık 500 kalp ve damar cerrahının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, Portekiz, İtalya, Fransa, Belçika ve Hollanda'dan alanında uzman isimler konuştu.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Köksal toplantıya ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

"Avrupa'da kapak tamir ameliyatları seçilmiş merkezlerde yüzde 80-90 gibi yüksek oranlarda ve de küçük kesi ile yapıyorken bu oran maalesef ülkemizde çok düşük. Bunun esas nedeni kapak tamiri konusunda özelleşmiş cerrah ve merkezlerin azlığıdır. Bu konuda genç cerrahların eğitimi için üzerimize düşeni yapmaya devam edip kapak hastalarına Avrupa'da aynı hasta grubuna sunulan 'daha konforlu yaşama' lüksünü sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca dünyada teknolojik gelişmelere paralel olarak kalbi durdurmadan sol meme altından küçük kesi ile yapılan kapak ameliyatları daha yaygın hale gelmiştir. Ülkemizde de kalbi durdurmadan ve kalıcı olarak hastaların sorunlarını çözen kapak tamir ameliyatlarının daha yaygın yapılması öncelikli hedefimizdir."