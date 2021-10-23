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Midesine yerleştirilen balon sayesinde zayıflıyor - Son Dakika

Midesine yerleştirilen balon sayesinde zayıflıyor

23.10.2021 15:22

Midesine yerleştirilen balon sayesinde zayıflıyor Kıyafet almakta güçlük çeken hasta, midesine yerleştirilen balon sayesinde zayıflayarak sağlığına kavuştu Kahramanmaraş'ta fazla kilolarından dolayı üzerine kıyafet alamayan, yürüme ve uyku sorunu yaşayan bir hasta, midesine yerleştirilen...

Midesine yerleştirilen balon sayesinde zayıflıyor

Kıyafet almakta güçlük çeken hasta, midesine yerleştirilen balon sayesinde zayıflayarak sağlığına kavuştu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta fazla kilolarından dolayı üzerine kıyafet alamayan, yürüme ve uyku sorunu yaşayan bir hasta, midesine yerleştirilen balon sayesinde yeme isteği azalınca zayıflamaya başladı. Sağlığına kavuşan hasta, daha da zayıflayacağını söyledi.

Kahramanmaraş'ta masa başı sigortacılık işi yapan Galip Hasan Boztepe, 15 yıldır fazla kilolarından dolayı birçok işini yapamaz hale geldi. Aldığı kilolarla 150 kilogram olan Boztepe, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Sular Akademi Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan operasyon ile midesine portakal büyüklüğünde balon yerleştirilen Boztepe, artık yemek ve içmekten uzak durarak diyet yöntemi ile 40 günde 17 kilogram zayıfladı.

Özellikle üzerine göre kıyafet alamadığı için üzüldüğünü uyku ve yürüme sorunları da yaşadığını ifade eden hasta Galip Hasan Boztepe, "Ben masa başı sigortacılık işi ile uğraşıyorum. Hareketsizlik yaşam kalitemizi de etkiledi. 15 yıldır kilo sıkıntım vardı ve mide balonu operasyonu geçirdim. Şuanda da yaklaşık 40 günlük bir süre oldu. 17 kilogram zayıfladım. Memnunum eskisi gibi açlık hissim ortadan kayboldu ve en önemlisi de bu zaten uykularım da rahatlama oldu. Bizim en büyük sıkıntımızdı yaşam kalitemizi düşürüyordu. Yürüyüş ve hareket kabiliyeti ile beraber kıyafet almakta zorlanıyordum. İmkanlarımız olmasına rağmen giyecek kıyafeti bulamıyordum. Şuanda memnunum" dedi.

Portakal büyüklüğünde balon ile hastaların yemek yeme istediğinin azaldığını ve bu sayede zayıfladığını ifade eden Özel Sular Akademi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Mehmet Yazar ise, "Hastamız yaklaşık 150 kilogram olarak bize başvurdu aslında cerrahi operasyonu vardı ancak cerrahiden sakındığı için alternatif tedavi yöntemleri konusunda bizden yardım istedi. Biz de kendisine mide balonu önerdik. Mide balonu hakkında bilgilendirdik. Hastamızın da kabul etmesiyle mide balonu operasyonunu gerçekleştirdik. Yaklaşık bir buçuk aylık bir süreç geçti ve ortalama 17 kilogram gibi kilo kaybı yaşadı. Bu kilo kaybı sadece bu sadece diyet ile meydana gelen kilo kaybı oldu. Henüz bir egzersiz aşaması başlamadı. Yapılan çalışmalarda en etkili ve uzun süre kilo kaybı sağladığı göstermiş. Bu anlamda da mide balonu önemli bir alternatif yöntem. Endoskopik yöntemle gerçekleştiriyoruz ve yaklaşık 15 dakika sürüyor. Ameliyathane şartlarında yapıyoruz ama hastalar iki saat içerisinde evlerine gidebiliyor. Hastanın hayatını etkilemiyor. Bir hafta kadar mide bulantısı yaşıyorlar ve bunlarda ortadan kalkıyor. Hastamızın midesine 6-8 ay süre kalan balon yerleştirdik. Daha sonra balonu çıkartacağız. Açlık hissetmiyor ve mide içinde portakal büyüklüğünde balon oluyor. Kahramanmaraş'ta ise sadece biz yapıyoruz bu uygulamayı" dedi.

Midesine yerleştirilen balon sayesinde zayıflıyor
Midesine yerleştirilen balon sayesinde zayıflıyor
Midesine yerleştirilen balon sayesinde zayıflıyor
Midesine yerleştirilen balon sayesinde zayıflıyor

Akademi Hastanesi, Kahramanmaraş, Portakal, Diyet, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Midesine yerleştirilen balon sayesinde zayıflıyor - Son Dakika


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