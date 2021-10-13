Nevşehir'de hastanın delik kalbine kendi kalp zarından yama yapıldı - Son Dakika

Nevşehir'de, kalbinde delik olduğu tespit edilen Afganistan uyruklu genç kadın, kendi kalp zarından alınan parçayla yapılan yamayla sağlığına kavuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Kliniğine nefes darlığı, aşırı yorulma, halsizlik şikayetiyle başvuran Sara Nouri'nin (26) tetkiklerinde, kalbinde iki santimetre civarında delik olduğu tespit edildi.

Uzmanların değerlendirmesi sonucu açık kalp cerrahisiyle deliğin kapatılmasına karar verildi. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Nouri'nin kalbindeki delik kalp damar cerrahisi uzmanları Op. Dr. Muhammet Hüseyin Erkan ve Op. Dr. Fırat Durna'nın yaptığı üç saat süren ameliyatla kendi kalp zarından alınan yamayla kapatıldı.

Doktor Erkan, ameliyatın Nevşehir'de ilk kez uygulandığını, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Operasyon sonrası hastanın gerekli takip ve tedavileri en uygun şekilde yapıldı. Yoğun bakım servisinde 5 gün misafir ettiğimiz hastamız rahat nefesini alıyor. Son kontrollerin ardından hastamızı taburcu edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Operasyonun 25 kişilik ekiple gerçekleştirildiğini aktaran Erkan, benzer ameliyatlar için hazırlıklı olduklarını kaydetti.