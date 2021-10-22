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Öğrenciler ellerinde dövizlerle Covid-19'a dikkat çekmek için etkinlik düzenledi - Son Dakika

Öğrenciler ellerinde dövizlerle Covid-19'a dikkat çekmek için etkinlik düzenledi

22.10.2021 11:54

Öğrenciler ellerinde dövizlerle Covid-19'a dikkat çekmek için etkinlik düzenledi Ardahan'da bir okulda öğrenciler artan Covid-19 vaka sayıları nedeniyle tedbirlere dikkat çekmek amacıyla ellerinde dövizlerle etkinlik düzenleyerek, vatandaşlara maske dağıttı.

Öğrenciler ellerinde dövizlerle Covid-19'a dikkat çekmek için etkinlik düzenledi

ARDAHAN - Ardahan'da bir okulda öğrenciler artan Covid-19 vaka sayıları nedeniyle tedbirlere dikkat çekmek amacıyla ellerinde dövizlerle etkinlik düzenleyerek, vatandaşlara maske dağıttı.

Ardahan 23 Şubat İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, ülke ve il genelindeki Covid-19 vaka artışına dikkat çekti. Okul bahçesi önünde sosyal mesafeye dikkat ederek bir araya gelen öğrenciler farkındalık etkinliği düzenledi. Ellerindeki dövizlere uyarılar yazarak hem vatandaşları bilgilendirdi, hem de maske dağıtımı yaptı.

Maske takmayanları uyaran öğrenciler, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını ve herkesin aşı olmasını istedi. Maske takmayan ve okul önünden geçen vatandaşları uyaran öğrenciler, "Okulların kapanmasını istemiyoruz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım, birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için" dedi.

Okul Müdürü Gürbüz Yıldız da "Okul olarak öğrencilerimiz tarafından, maske, mesafe ve hijyen kuralların dikkat çekmek için bir farkındalık yapmak istedik. Öğrencilerimizin hazırladığı pankartlarla, maske ve dezenfektanları vatandaşlara sunuyoruz. Buradan herkese sesleniyorum, kurallara uyalım, okullarımız kapanmasın, eğitimimiz aksamasın, sağlıklı bir şekilde hayatımızı sürdürelim. Öğretmen ve öğrencilerimize de buradan teşekkür ediyorum. Eğitimin aksamaması için büyük çaba gösteriyorlar. Bu çabayı velilerimizden de bekliyoruz." diye konuştu.

Öğrenciler ellerinde dövizlerle Covid-19'a dikkat çekmek için etkinlik düzenledi
Öğrenciler ellerinde dövizlerle Covid-19'a dikkat çekmek için etkinlik düzenledi
Öğrenciler ellerinde dövizlerle Covid-19'a dikkat çekmek için etkinlik düzenledi
Öğrenciler ellerinde dövizlerle Covid-19'a dikkat çekmek için etkinlik düzenledi

Koronavirüs, Öğretmen, Ardahan, Okul, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Öğrenciler ellerinde dövizlerle Covid-19'a dikkat çekmek için etkinlik düzenledi - Son Dakika


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