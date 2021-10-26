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Sağlıklı ürünlere olan talep Denizli yoğurduna ilgiyi artırdı - Son Dakika

Sağlıklı ürünlere olan talep Denizli yoğurduna ilgiyi artırdı

26.10.2021 21:48

Sağlıklı ürünlere olan talep Denizli yoğurduna ilgiyi artırdıDENİZLİ Denizli'de Yörük kültürünün lezzetleri arasında gösterilen ve "İsli yoğurt" olarak da bilinen yanık yoğurt hiçbir katkı maddesi kullanılmadan geleneksel yöntemlerle yapılmasından dolayı kırsalda hazırlanan meşhur yoğurda...

Sağlıklı ürünlere olan talep Denizli yoğurduna ilgiyi artırdı

DENİZLİ Denizli'de Yörük kültürünün lezzetleri arasında gösterilen ve "İsli yoğurt" olarak da bilinen yanık yoğurt hiçbir katkı maddesi kullanılmadan geleneksel yöntemlerle yapılmasından dolayı kırsalda hazırlanan meşhur yoğurda ilgiyi arttırdı.

Son yıllarda vatandaşların köylerde yapılan doğal ürünlerine ilgisinin artması köy ürünlerinde satışların artmasına neden oldu. Yaz aylarında daha çok tercih edilen yanık yoğurt sonbaharda havaların soğumasıyla bağışıklık sistemini güçlendirdiğinden dolayı vatandaşlar rağbet gösteriyor. Yaklaşık 40 dakika kısık ateşte kaynatılan yanık yoğurt özellikle Denizli'nin Tavas, Babadağ ve Honaz ilçelerinde yoğun şekilde üretiliyor. Denizli'nin önde gelen lezzetlerinden yanık yoğurda ülke genelinden talep artınca yoğurt satıcıları, ürünü kargo yapıp şehir dışına gönderiyor.

"Kargo yapıp İstanbul'a bile gönderiyoruz"

40 yıldır yanık yoğurt satan yapan 71 yaşındaki Kemal Manisaoğlu yanık yoğurdun ağırlıklı olarak Denizli ve çevresinde üretildiğini, son dönemde büyük şehirlerden kargoyla isteyen müşterilerine yolladığını söyledi. Manisalıoğlu, Denizli'ye has bir yanık yoğurdumuz. Bizim Babadağ'ın ilçesinden ve çevre bölgelerden geliyor. Yanık yoğurdumuz meşhurdur. Müşterilerimizden talep ediyor. Bizlerde talep doğrultusunda getiriyoruz. Tadı hoş ve Denizli yöresine ait olduğu için alanlar memnun bir şikayet de olmadı. Yoğurtlu yemeklerde daha çok tercih ediliyor. Kızarma cacık fasulyenin üstünde kabak yemeğinin üstünde gidiyor. Bizim Babadağ'ın meşhur patlıcan közlenmesin üstünde de güzel oluyor. Çok fazla fiyatlarda artış olmadı ama biraz artı. Geçen yıl kilosu 18 iken bu yıl 22 TL'ye oldu. Yanık yoğurt kaşık kaşıkta yiyilebilir. Müşterilerimiz talep ettiği için yaz kış bulunduruyoruz. Kargo yapıp İstanbul'a bile gönderiyoruz" dedi.

"Yanık yoğurt sağlık açısından çok iyi"

Denizli'de yaşayan ve yanık yoğurt alan Hasan Hüseyin Gümeli, yanık yoğurtun diğer yoğurtlardan farklı olduğuna ve sağlık açısından iyi olduğu için tercih ettiğini söyledi. Gümeli, "Tadı Hoşuma gittiği için tercih ediyorum. Diğer yoğurtlar gibi değil. Kese yoğurdu olarak da biliniyor. Her yerde bulunmuyor Denizli'ye özgü bir yoğurt. Yanık yoğurt sağlık açısından çok iyidir. Yanık yoğurttu tercih etmekte fayda var" diye konuştu.

Sağlıklı ürünlere olan talep Denizli yoğurduna ilgiyi artırdı
Sağlıklı ürünlere olan talep Denizli yoğurduna ilgiyi artırdı
Sağlıklı ürünlere olan talep Denizli yoğurduna ilgiyi artırdı
Sağlıklı ürünlere olan talep Denizli yoğurduna ilgiyi artırdı

İstanbul, Babadağ, Denizli, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Sağlıklı ürünlere olan talep Denizli yoğurduna ilgiyi artırdı - Son Dakika


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