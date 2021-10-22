Samsun Sağlık Müdürü: Sadece 2 günde 21 vatandaşımızı kaybettik - Son Dakika

SAMSUN İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, kentte sadece 2 günde 21 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, 3'üncü doz aşı hatırlatması yaptı. Oruç, "Artık aşının koruma alanının dışına çıkmış 114 bin Samsunlu bulunuyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayıları güncel haritasında vaka sayısı en çok artan 10 il arasında yer alan Samsun'da İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, kentteki son durum ve aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Aşı çalışmalarının etkin şekilde devam ettiğini belirten Oruç, "Hem birinci hem ikinci doz aşıda mavi renge ulaştık ancak aşısını tamamlamayanlar ve artık aşının etki alanının dışına çıkan vatandaşlarımız nedeniyle ilimiz maalesef, kış öncesi tekrar koronavirüs tehdidi altına girmeye başladı. Günlük yapılan ortalama aşı sayımız süratle düşüyor. İnsanlarımızın maske ve mesafe önlemlerine gösterdiği dikkat son derece azaldı. Geçtiğimiz aylarda ilimizde yapılan günlük ortalama aşısı sayısı 10-15 bin doz arasındayken, bu rakam son ay itibarıyla 3 bin doza kadar düştü. İlimizde gençlerimiz aşılarını yaptırmıyor ya da erteliyor. Gençlerdeki aşı sayısı, istenilen oranda artmıyor. Bu durum virüsün güçlenmesine, gençlerin ise virüsü büyüklerine taşımalarına neden oluyor. Bunun sonucunda da büyüklerimiz hastalanıyor ve pek çoğu hayatlarını kaybediyor. Gençlerimizdeki aşı oranlarımız artana kadar yaşlılarımızı korumak için gençlerimiz ile yaşlılarımızın arasını açmamız, temaslarını azaltmamız, bu iki grubu birbirinden bir süre uzak tutmamız lazım" diye konuştu. Gençlerin ciddi tehlike altında olduğunu belirten Sağlık Müdürü Oruç, "Maalesef gençlerimizden yaşlılarımıza doğru yönelen bu virüs bulaşı nedeniyle Samsun'da sadece 2 günde 21 vatandaşımızı Covid-19 nedeniyle kaybettik. 21 vatandaşımızın yaş ortalaması 69 ve bu kişilerin tamamı ya aşısını tamamlamamış ya da erken dönemde iki doz Sinovac aşısını olmuş ama hatırlatma dozlarını yaptırmamış kişilerden oluşuyor. İlimizde 2 doz Sinovac aşısını mart, nisan, mayıs, haziran ayları gibi erken dönemde yaptırmış, 3'üncü hatırlatma dozlarını yaptırmamış ve antikorlarının azalması nedeniyle artık aşının koruma alanının dışına çıkmış 114 bin Samsunlu bulunuyor. Bu kişiler hayati risk altında ve acilen 3'üncü hatırlatma dozlarını yaptırmaları gerekiyor. Lütfen, durumun ciddiyetini anlayalım. İnsanlarımızın göz göre göre, hayatlarını kaybetmelerine izin vermeyelim. Hep beraber aşımızı olalım, maske ve mesafe kurallarına uyalım, ilimizdeki vaka artışına ve olası can kayıplarına hep beraber 'dur' diyelim" dedi.