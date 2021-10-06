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Son dakika: Akciğer hastaları 'korona kapma' korkusuyla hastaneye gitmiyor - Son Dakika

Son dakika: Akciğer hastaları 'korona kapma' korkusuyla hastaneye gitmiyor

06.10.2021 11:48

Son dakika haberleri... -(Özel) Akciğer hastaları 'korona kapma' korkusuyla hastaneye gitmiyor "Akciğer hastaları, kovid enfeksiyonu kapabilme korkusuyla geç başvurmaktalar.

-(Özel) Akciğer hastaları 'korona kapma' korkusuyla hastaneye gitmiyor

"Akciğer hastaları, kovid enfeksiyonu kapabilme korkusuyla geç başvurmaktalar. Bu da hastalığının ilerlemesine neden olmakta"

İSTANBUL - Korona virüs pandemisi sürecince hastalar hastaneye başvurmakta çekinceler yaşıyor. Uzmanlar ise hastaların fazla gecikmeden hastaneye başvurmaları gerektiğini belirtiyor. Uzmanlar, organ nakli gerekli olan hastaların hastaneye başvurmamaları durumunda durumlarını daha da ağırlaşacağını ve diğer organlarının da zarar göreceğini belirtiyor. Göğüs Cerrahisi ve Akciğer Nakil Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Vayvada, "Akciğer hastaları, kovid enfeksiyonu kapabilme korkusuyla geç başvurmaktalar. Bu da hastalığının ilerlemesine neden olmakta. Akciğer dışındaki organlara da zarar vermekte. Dolayısıyla akciğer nakilleri başarı oranını düşürebilmekte" dedi.

Korona virüs pandemisi sürecinde hemen her türlü hastalık konusunda vatandaşlar hastaneye başvurmakta çekinceler yaşıyor. Hastalığı olan insanlar, hastanelerde korona virüse yakalanacağı korkusu nedeniyle hastaneye gitmeye çekiniyor. Bu da hastaların hastalığı atlatmasını zorlaştırıyor, ya da ciddi hastalıklar ile boğuşan vatandaşların durumunun ağırlaşmasına neden oluyor.

Arda Uzun da amfizem hastalığı nedeniyle SBÜ Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Akciğer nakli yapılmasına karar kılınan Uzun'a, pandemi sürecinde uygun donörün bulunmasının ardından akciğer nakli yapıldı. Ameliyatın ardından 10. gün taburcu edilen Uzun, kendisini gayet iyi hissettiğini belirtti.

"Pandemiye alışmamızla birlikte organ nakillerinde artış meydana geldi"

Göğüs Cerrahisi ve Akciğer Nakil Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Vayvada, pandemi sürecinde hastaların hastaneye başvurmaya çekindikleri, bu nedenle organ nakli sayılarında düşüş yaşandığını belirtti. Doç. Dr. Vayvada, pandemide normalleşme süreci ile beraber organ nakil sayılarında da zamanla artış yaşandığını kaydetti. Doç. Dr. Mustafa Vayvada, "Geçtiğimiz yıl kovid 19 pandemisi nedeniyle organ nakillerinde ciddi düşüş gerçekleşti. Bu yıl itibariyle artık günlük hayatımıza dönmemizle birlikte pandemiye alışmamızla birlikte organ nakillerinde artış meydana geldi. Tabii ki yoğun bakımlarımız çok meşguldü. Yoğun bir çalışma temposundaydılar. Bu yılla birlikte organ nakillerine, pandemi öncesi döneme yaklaşacak düzeyde önem verilmeye başlandı.

Koşu yolu hastanesi olarak sekiz başarılı akciğer nakli gerçekleştirdik. Bu geçtiğimiz yıla göre yüksek bir rakam. Tabii ki pandemi öncesi dönemine göre daha az. Ama şunu umut ediyoruz, bu yıl gördüğümüz gelişmelerle birlikte pandemi sonrası dönemde yoğun bir dönem bizi beklemekte. Başarılı akciğer nakilleri, başarılı organ nakilleri, sayılarla artışla meydana gelecektir önümüzdeki yılda" dedi.

"Akciğer hastaları, kovid enfeksiyonu kapabilme korkusuyla geç başvurmaktalar. Bu da hastalığının ilerlemesine neden olmakta"

Akciğer nakli yapılan hasta Arda Uzun hakkında konuşan Doç. Dr. Vayvada, "Bu hastamız otuz yedi yaşında. Pandemi döneminde organ bağışında umutsuzluğa kapılmış bir hastaydı. Oksijen kullanmaktaydı. Günlük işlerini yerine getiremeyen bir hastamızdı. ve biz bu yıl başarılı bir akciğer nakli gerçekleştirdik. Ameliyatın birinci günü servise aldık. 10. günde taburcu edebildik. O şanslı bir hastamızdı. Pandemi sonrası dönemde Ardalar'ın daha da artacağına inanmaktayız. Özellikle organ bağışlarını arttırmak için mücadelemize devam etmekteyiz.

Organ nakli hastalarında pandemi döneminde yaşadığımız en büyük sıkıntılardan biri hastaneye başvuru. Özellikle bizim hasta grubumuzda akciğer hastaları, kovid enfeksiyonu kapabilme korkusuyla geç başvurmaktalar. Bu da hastalığının ilerlemesine neden olmakta. Akciğer dışındaki organlara da zarar vermekte. Dolayısıyla akciğer nakilleri başarı oranını düşürebilmekte. Hastalarımıza söyleyeceğim, çekinmesinler, hastaneye başvursunlar. Bakanlığımız ve Koşuyolu Hastanesi olarak kovid pandemisine uygun şekilde önlemlerimizi aldık. Akciğer nakil hastaları, adayları, enfeksiyon kapmaktan korkmadan başvurularını öneriyorum" diye konuştu.

Akciğer nakli yapılan Arda Uzun, "Yaklaşık on sene önce nefes darlığıyla başlamıştı benim hastalığım. Sonrasında Kartal Koşuyolu Hastanesi'ne başvurdum. Belirli bir süre sonra nakil kararı alındı bana. Sonra tetkiklerim yapıldı. Hastaneye yattım. Nakile uygun olduğum ortaya çıktıktan sonra hocalarımın belli bir süre takibinde bu süreç devam etti böylece. Çok şükür organ çıktı. Koordinatörümüz beni aradı ve bana uygun organ bulunduğunu söyledi. Tabii çok sevindik. Organ nakli olduktan bir gün sonra yoğun bakımdan çıktım çok şükür. Çok iyi geçti bu süreç benim için. Sonrasında onuncu gün taburcu oldum" dedi.

Son dakika: Akciğer hastaları 'korona kapma' korkusuyla hastaneye gitmiyor
Son dakika: Akciğer hastaları 'korona kapma' korkusuyla hastaneye gitmiyor
Son dakika: Akciğer hastaları 'korona kapma' korkusuyla hastaneye gitmiyor
Son dakika: Akciğer hastaları 'korona kapma' korkusuyla hastaneye gitmiyor

Koşuyolu Hastanesi, Koronavirüs, Pandemi, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika: Akciğer hastaları 'korona kapma' korkusuyla hastaneye gitmiyor - Son Dakika


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