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Sonbaharda göz hastalıklarına dikkat - Son Dakika

Sonbaharda göz hastalıklarına dikkat

08.10.2021 16:25
Sonbaharda göz hastalıklarına dikkat

Sonbaharda özellikle gözlerde çeşitli sorunlar oluşabildiğini ifade eden Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Apa, gözde kızarıklık, sulanma, kaşıntı ve yanma, görme bozukluğu ya da kuruluk gibi şikayetlerin sıklıkla görüldüğüne dikkat çekti.

Sonbaharda özellikle gözlerde çeşitli sorunlar oluşabildiğini ifade eden Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Apa, gözde kızarıklık, sulanma, kaşıntı ve yanma, görme bozukluğu ya da kuruluk gibi şikayetlerin sıklıkla görüldüğüne dikkat çekti.

Medicana Avcılar Hastanesi Göz Hastalıkları uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Apa, "Sonbaharda, özellikle mevsim geçişlerinin yaşandığı bugünlerde havada uçuşan polen ve hava değişimi alerjik hastalıkları tetikliyor" açıklamasını yaptı. Sonbaharda sık görülen alerjik konjonktivitin gözde görülen sık hastalık olduğunu ifade eden Dr. Apa, bu hastalıkta gözde kaşınma, sulanma, yanma, batma, kızarıklık gibi şikayetlerin yanında göz kapaklarında şişme de meydana gelebileceğini söyledi. Dr. Apa ayrıca "Alerjik konjonktivite ek olarak burun akıntısı veya tıkanıklığı, hapşırma ve kaşıntı gibi mevsimsel alerjik rinit belirtileri de oluşabilmektedir" dedi.

"SOĞUK UYGULAMAYLA RAHATLATILABİLİR"

Bu durumda soğuk uygulamanın gözde rahatlama sağlayabildiğini belirten Dr. Apa, alerjik durumlarda alerjen maddenin uzaklaştırılmadığı müddetçe tam iyileşmenin görülemeyeceğine dikkat çekti. Dr. Apa, "Alerjen ortadan kaldırıldıktan sonra hastaların kaşıntı, yanma, batma gibi şikayetlerini gidermesi için semptoma yönelik ilaç tedavisi kullanılmaktadır" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Mevsim geçişlerinde alerjiye sebep olan etkeni ortadan kaldırmak her zaman mümkün olmuyor, bu yüzden semptom giderici tedavilerin uygulanması gerekiyor. Gözlerde kaşıntıyı gideren bu ilaçların kullanılmaması durumunda hastaların gözlerini kaşıması sonucu ciddi göz hastalıkları oluşabiliyor. Görme kaybına kadar gidebilen bu durumu önlemek adına hastaların verilen tedaviye ve önerilere mutlaka uymaları gerekiyor."

HAVA DEĞİŞİMİ VİRAL GÖZ HASTALIKLARINA NEDEN OLABİLİR

Sonbahar mevsiminde hava değişimi sonucu soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi virüs yoluyla bulaşan hastalıkların görülme sıklığı artmaktadır. Adenovirüs enfeksiyonu oluşan hastalarda genellikle soğuk algınlığı benzeri semptomlar görülmektedir. Adenovirüs enfeksiyonunun gözde ciddi enfeksiyonlara neden olabildiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Apa, bu enfeksiyonun kalıcı görme rahatsızlıklarına neden olabileceğini ifade etti.

Adenoviral konjonktivit adı verilen bu durumda hastalarda gözü açamayacak kadar çapak oluşumu şikayetinin ilk belirti olabileceğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Apa, bu enfeksiyonun oldukça hızlı yayıldığının altını çizdi. Bundan korunmak için özellikle toplu taşıma gibi kalabalık ortamlarda dikkatli olunması, aile içinde özel eşyaların birlikte kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Dr. Apa, "Adenoviral konjonktivit, puslu görme ve hatta görme bozukluğu gibi şikayetlere neden olabilmektedir, bu yüzden bu şikayetleri olan hastaların mutlaka en yakın göz hastalıkları uzmanına danışmaları gerekir" uyarısında bulundu.

SONBAHARDA KURU GÖZ HASTALIĞI

Kuru göz hastalığının mevsim geçişlerinde en sık görülen göz hastalıklarından birisi olduğunu belirten Dr. Apa, "Özellikle rüzgarlı ve kuru bölgelerde daha sık görülen göz kuruluğu, telefon ve bilgisayar ekranlarına sık bakılması sonucunda da oluşabilmektedir" dedi.

Ekranlarda ışık filtrelerinin kullanılması ya da ışık ayarlarının yapılması kısmen kuru göze karşı koruma sağlarken ekrana odaklanma durumunda göz kırpma refleksinin fark edilmeksizin daha az çalışması sonucu göz kuruluğunu oluşturduğu belirtildi. Bu durumda ise gözde yanma, batma hissi ile gözleri açmada zorluk ve göz yorgunluğu gibi şikayetler görülebilmektedir. "Göz kuruluğu çok ciddi değilmiş gibi gözükse de görmede bulanıklık ve azalma sorunlarına yol açabilmektedir" diyen Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Apa, bu şikayetlerin oluşması durumunda mutlaka bir göz hastalıkları uzmanına danışılması gerektiğini belirtti.


Sonbaharda göz hastalıklarına dikkat

Avcılar, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Sonbaharda göz hastalıklarına dikkat - Son Dakika


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