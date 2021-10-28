Üye Girişi
Uzmanlar inmenin tanı ve tedavisindeki güncel gelişmeleri ele aldı - Son Dakika

Uzmanlar inmenin tanı ve tedavisindeki güncel gelişmeleri ele aldı

28.10.2021 15:24
Uzmanlar inmenin tanı ve tedavisindeki güncel gelişmeleri ele aldı

Türk Nöroloji Derneğince 29 Ekim Dünya İnme Günü dolayısıyla düzenlenen çevrim içi toplantıda, inmenin tanı ve tedavisiyle ilgili güncel gelişmeler ele alındı.

Türk Nöroloji Derneğince 29 Ekim Dünya İnme Günü dolayısıyla düzenlenen çevrim içi toplantıda, inmenin tanı ve tedavisiyle ilgili güncel gelişmeler ele alındı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, toplantı Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu ile Beyin Damar Hastalıkları Derneği ve Türk Nöroloji Derneği Beyin Damar Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir'in oturum başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesinden Doç. Dr. Bilgehan Acar, "Hiç inme geçirmemek için: Nasıl başarılabilir?", Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinden Doç. Dr. Murat Çabalar, "İnme mi geçiriyorum? Ne yapmalı?" ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Aysel Milanlıoğlu, "Akut inme tedavisi: Sorunlar, çözümler" başlıklı sunum yaptı.

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Topçuoğlu yaptığı konuşmada, "İnme önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık. Yaşlanan nüfusumuz ile bizim için yakın gelecekte ciddi problem olmaya devam edecek. Korunmak için sağlıklı kiloda olmak, tansiyon, kan şekeri ve kolesterolü kontrol altında tutmak, tedavi olmak için de 112'yi aramak gerektiğini bilmek lazım. Özü budur." ifadelerini kullandı.

"İnmeye bağlı ölüm Kovid-19'a bağlı ölümlerden fazla"

Türk Nöroloji Derneği Beyin Damar Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir de Kovid-19 salgını sırasında inme bulguları olan kişilerin hastaneye gelmekte ve 112'yi aramakta geciktiklerini belirterek, "İnmeye bağlı ölüm Kovid-19'a bağlı ölümlerden fazla. Bu sebeple kolda güçsüzlük, konuşmada bozulma ve yüzde kayma şikayeti olan hastalar için vakit kaybetmeden 112'nin aranması inme ile mücadelenin kazanılması için çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Beyin Damar Hastalıkları, Özcan Özdemir, 29 Ekim, Türk, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Uzmanlar inmenin tanı ve tedavisindeki güncel gelişmeleri ele aldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı 15:12 Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı Anaokullarındaki karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü 15:09 Anaokullarındaki karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü Yargıtay'dan örnek fazla mesai kararı: Çalışanın bilgisayar açılış kapanış saatlerine bakılmalı 14:56 Yargıtay'dan örnek fazla mesai kararı: Çalışanın bilgisayar açılış kapanış saatlerine bakılmalı
Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı 14:54 Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor 14:50 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor 13:58 "Muz yeme" paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı
Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu 12:46 Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme 12:29 Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme

Son Dakika Haberleri
15:12 Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı
15:10 Barcelona tarihinde böylesi görülmedi! Ronald Koeman'ın alacağı tazminata Süper Lig'de takım kurabilir
15:08 Anaokullarındaki karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü
15:06 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
14:55 Kedileri beslemek için evden çıktı, bir daha dönmedi! Kardeşi cansız bedenini kanlar içinde buldu
14:53 Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı
14:51 Kasımpaşa'da yeni dönem Hakan Kutlu ile resmen başladı
14:49 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor
14:22 Dünya Kupası iki yılda bir yapılırsa Messi ve Neymar turnuvaya katılmayacak
13:57 "Muz yeme" paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız         
15:12
Barcelona tarihinde böylesi görülmedi! Ronald Koeman'ın alacağı tazminata Süper Lig'de takım kurabilir Barcelona tarihinde böylesi görülmedi! Ronald Koeman'ın alacağı tazminata Süper Lig'de takım kurabilir         
15:10
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri         
15:06
Kedileri beslemek için evden çıktı, bir daha dönmedi! Kardeşi cansız bedenini kanlar içinde buldu Kedileri beslemek için evden çıktı, bir daha dönmedi! Kardeşi cansız bedenini kanlar içinde buldu         
14:56
Kasımpaşa'da yeni dönem Hakan Kutlu ile resmen başladı Kasımpaşa'da yeni dönem Hakan Kutlu ile resmen başladı         
14:51
Sevgilisi tarafından ormanlık alana kaçırılıp tehdit edildi! Genç model soluğu poliste aldı Sevgilisi tarafından ormanlık alana kaçırılıp tehdit edildi! Genç model soluğu poliste aldı         
14:24
15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor 15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor         
13:26
Silahlı döner bıçaklı kavgada kendisini sandalye ile korumaya çalıştı! O anlar kamerada Silahlı döner bıçaklı kavgada kendisini sandalye ile korumaya çalıştı! O anlar kamerada         
12:39
Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor         
12:19
"Şeytan çıkaracağım" diyerek 13 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 16 yıl hapis         
11:59
Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum         
11:16
Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu         
11:12
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler         
10:34
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü         
10:15
Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz         
10:01
Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim         
09:20
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 15:29:10. #1.13#
SON DAKİKA: Uzmanlar inmenin tanı ve tedavisindeki güncel gelişmeleri ele aldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement