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Vaka yoğunluğunda ilk 10'da yer alan Osmaniye'de korona denetimi - Son Dakika

Vaka yoğunluğunda ilk 10'da yer alan Osmaniye'de korona denetimi

02.11.2021 09:36

Vaka yoğunluğunda ilk 10'da yer alan Osmaniye'de korona denetimi Vali Erdinç Yılmaz, ciddi bir rahatlamaya girildiğini ancak rahatlamanın doğru olmadığını söyledi Sağlık Bakanlığınca açıklanan insidans haritasında vaka yoğunluğu en çok artan iller arasında gösterilen Osmaniye'de korona...

Vaka yoğunluğunda ilk 10'da yer alan Osmaniye'de korona denetimi

Vali Erdinç Yılmaz, ciddi bir rahatlamaya girildiğini ancak rahatlamanın doğru olmadığını söyledi

OSMANİYE - Sağlık Bakanlığınca açıklanan insidans haritasında vaka yoğunluğu en çok artan iller arasında gösterilen Osmaniye'de korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor. Denetimler kapsamında esnafı ziyaret eden Vali Erdinç Yılmaz, yükselen vaka sayılarını işaret ederek ciddi bir rahatlamaya girildiğini ancak korona virüsle mücadelede rahatlamanın doğru olmadığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından haftalık olarak açıklanan korona virüs haritasında geçen hafta 100 binde 172,45 oranında seyreden vaka sayıları son hafta 100 binde 246,83 oranında açıklandı. 09-15 Ekim tarihleri arasında açıklanan vaka sayısı ile 02-08 Ekim tarihleri arasında açıklanan vaka sayısı arasında 100 binde 74,30 oranla yaşanan vaka artışı nedeniyle vaka yoğunluğunun en çok arttığı iller arasında gösterilen Osmaniye'de denetimler hız kesmeden devam ediyor. Göreve geldiği ilk günden beri korona virüsle mücadele kapsamında esnaf denetimlerini sürdüren Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniye'de yükselen vaka sayılarına dikkat çekerek ciddi bir rahatlamaya girildiğini ancak rahatlamanın doğru olmadığını söyledi.

Osmaniye'de vaka sayılarının yükseldiğini ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, "Korona virüs tedbirlerine yönelik denetimlerimizi sürdürüyoruz. Maalesef ilimizde vaka sayıları yükseldi. Bu illete karşı başarılı olabilmemiz için tedbirleri elden bırakmamamız gerekiyor. Daha önceki dönemlerde Osmaniye olarak vaka sayısı en düşük olan en iyi iller arasında yer aldık, hatta çoğu zaman birinci olduk. Tekrar o günlere dönebilmemiz için tedbirleri hassasiyetle uygulamamız gerekiyor. Ayrıca aşı olmayan vatandaşlarımızın bir an evvel aşı sürecini tamamlamaları gerekiyor. Aşılamada en iyi iller arasında yer alıyoruz. Aşılamada da vaka sayısı en düşük iller arasında da yine birinci olalım" diye konuştu.

Vaka yoğunluğunda ilk 10'da yer alan Osmaniye'de korona denetimi
Vaka yoğunluğunda ilk 10'da yer alan Osmaniye'de korona denetimi
Vaka yoğunluğunda ilk 10'da yer alan Osmaniye'de korona denetimi
Vaka yoğunluğunda ilk 10'da yer alan Osmaniye'de korona denetimi

COVIRAN Bereket, Erdinç Yılmaz, Koronavirüs, Osmaniye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Vaka yoğunluğunda ilk 10'da yer alan Osmaniye'de korona denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vaka yoğunluğunda ilk 10'da yer alan Osmaniye'de korona denetimi - Son Dakika
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