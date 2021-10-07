Vali Atay: "Yoğun bakımda tedavi görenler aşısız kişilerden oluşuyor" - Son Dakika

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Vali Atay: "Yoğun bakımda tedavi görenler aşısız kişilerden oluşuyor"

Düzce'de artan vaka sayısı değerlendirildi

DÜZCE – Kentte artış yaşayan vaka sayılarını değerlendiren Düzce Valisi Cevdet Atay, aşı çağrısında bulunarak, "Yoğun bakım servislerinde tedavi olan arkadaşlarımızın çoğunluğu ya aşılarını olmamış, ya da eksik olmuş kişilerden oluşuyor" dedi.

Düzce'de artan vaka sayılarını değerlendirmek üzere Vali Cevdet Atay başkanlığında toplantı düzenlendi. İlgili kurum müdürlerinin yer aldığı toplantıda, aşı konusuna da değinildi. Vatandaşlara, "aşı olun" çağrısı yapan Vali Atay, aynı zamanda kapalı mekanlarda uzun süre kalınmaması gerektiğini vurguladı.

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Atay, yoğun bakım servisinde tedavi olan hastaların aşısız olduklarının altını çizdi. Atay, "Aşı bizim en önemli silahımız. Hastanede hem normal servislerde, hem de yoğun bakım servislerinde tedavi olan arkadaşlarımızın çoğunluğu ya aşılarını olmamış, ya da eksik olmuş kişilerden oluşuyor. Artık şunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz; aşı olan vatandaşlarımızın, aşı olmayan vatandaşlarımıza göre sağlık durumları çok daha iyi. Yaklaşık yüzde 70, yüzde 80 civarında aşı olmamış, ya da eksik olmuş vatandaşlarımız şuan da hastalanıyor ve tedavi görüyor" dedi.

"Aşı olmayanların ailelerine sesleniyorum"

Aşı çağrısını tekrar eden Atay, "Aşı olmayan vatandaşlarımızın ailelerine sesleniyorum. Aşı olmayan vatandaşlarımızın annelerine ve babalarına sesleniyorum, lütfen sevdiklerinizin sağlığı için, akrabalarınızın sağlığı için, çocuklarınızın, komşularınızın sağlığı için aşı olun. Çünkü şu anda Dünya'da tek silah bu, başka bir silah yok. Bir de maske ve mesafe var. Ticaretimizi, sporumuzu, normal yaşantımızı, normal sosyal ilişkilerimizi iyi bir şekilde götürmek istiyorsak lütfen aşılarımızı olalım" diye konuştu.

"Bizzat ben takip edeceğim"

Köy ve mahallelerde de aşılama çalışmasının sürdüğünü kaydeden Atay, sözlerini şöyle noktaladı:

"İl Sağlık Müdürlüğümüz köylerde, mahallelerde ve şehir merkezinde yeniden kampanyalar başlatıyor. Hatta ve hatta buradan sesleniyorum; mahallesinde 5 ve üzeri aşı olmamış insanlar, sağlık müdürlüğünü ve 112'yi arasınlar, bildirsinler. Ben bire bir takip edeceğim. Oraya hızlı bir şekilde aşı ekiplerimizi göndereceğiz ve insanların hızlı bir şekilde aşı olması konusunda gerekeni yapacağız. Düzce olarak bu 66-67 yüzdeleri ilimize yakışmıyor. Bizim yüzde 90'larda olmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızdan ricada bulunuyorum. Lütfen eksik aşısı olanlar tamamlasınlar, aşı olmayanlar da bir an önce aşılarını olsunlar. Hep beraber bu salgın illetinden kurtulmanın yolu ve yöntemi bu"

Düzce'de 1. doz aşılama oranı yüzde 84'lere ulaşırken, 2. doz aşılama ise yüzde 68'e yaklaştı.