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Yerli aşı Turkovac, Acil Kullanım Onayı öncesi son gönüllülerini bekliyor - Son Dakika

Yerli aşı Turkovac, Acil Kullanım Onayı öncesi son gönüllülerini bekliyor

26.10.2021 11:37

Yerli aşı Turkovac, Acil Kullanım Onayı öncesi son gönüllülerini bekliyor Doç. Dr. Bedia Mert Dinç: "Belli gruplarda Sinovac ile Turkovac'ın etkinliğinin eş değer, hatta bazı gruplarda daha iyi olduğuna dair bilgilerimiz mevcut" "An itibariyle gönüllü sayımız 550'ye yaklaştı bunun...

Yerli aşı Turkovac, Acil Kullanım Onayı öncesi son gönüllülerini bekliyor

Doç. Dr. Bedia Mert Dinç:

"Belli gruplarda Sinovac ile Turkovac'ın etkinliğinin eş değer, hatta bazı gruplarda daha iyi olduğuna dair bilgilerimiz mevcut"

"An itibariyle gönüllü sayımız 550'ye yaklaştı bunun artmasını bekliyoruz"

"Önümüzdeki günlerde iki doz Biontech almış sağlıklı kişilere hatırlatma dozu olarak Turkovac aşısını yapıp etkinliğini ölçeceğiz"

ANKARA - Yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ın, Faz-3 A rapel doz çalışması hakkında bilgiler veren Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Bedia Mert Dinç, "Özellikle şunu söyleyebilirim, belli gruplarda Sinovac ile Turkovac'ın etkinliğinin eş değer, hatta bazı gruplarda daha iyi olduğuna dair bilgilerimiz mevcut" dedi.

Turkovac Faz-3 A rapel doz çalışması hakkında bilgiler veren, Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Bedia Mert Dinç, "Bu çalışma iki doz Sinovac aşısı olmuş sağlıklı kişilerde yapılan bir çalışma. 18 ile 60 yaş arasında kadın ve erkek gönüllüler katılabiliyor. İkinci doz Sinovac üzerinden 3 ay ile 9 ay geçmiş olması gerekiyor. 7 bin 400 gönüllü planladık. Açık etiketli bir çalışma. Gelen gönüllümüze sorgularını tamamladıktan sonra, Covid-19 enfeksiyonunu geçirip geçirmediğini de öğrenmemiz önemli, geçirmemiş olmaları gerekiyor. Sorgularını tamamladıktan sonra Sinovac veya Turkovac şeklinde tercih sunuyoruz. Gönüllü hangisini tercih ederse o aşıyı yapıyoruz. Gönüllümüzün geldiği ilk andan sonra 4 kez daha merkezimize geliyor. Bu ziyaretlerinde biz gönüllümüzden kan alarak aşının bağışıklık yanıtını ölçüyoruz. Sonuçta aşımızın etkinliğini Sinovac aşısı ile karşılaştırarak Acil Kullanım Onayı almayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"An itibariyle gönüllü sayımız 550'ye yaklaştı bunun artmasını bekliyoruz"

Ulaşılabilecek gönüllülük sayıları hakkında açıklamalarda da bulunan Doç. Dr. Bedia Mert Dinç, "An itibariyle gönüllü sayımız 550'ye yaklaştı bunun artmasını bekliyoruz. Burada gönüllülerimizin desteği çok kıymetli bizim için. Tabi Turkovac ile ilgili birkaç çalışma eş zamanlı olarak yürütülüyor. Bazıları sonuçlandı ve verileri toparlanıyor. Bu veriler yayınlanmadığı için benim paylaşmam doğru olmaz ama özellikle şunu söyleyebilirim; belli gruplarda Sinovac ile Turkovac'ın etkinliğinin eş değer, hatta bazı gruplarda daha iyi olduğuna dair bilgilerimiz mevcut" diye konuştu.

"Önümüzdeki günlerde iki doz Biontech almış sağlıklı kişilere hatırlatma dozu olarak Turkovac aşısını yapıp etkinliğini ölçeceğiz"

Şuan Sinovac olmuş kişilere üçüncü doz yani hatırlatma dozu olarak Turkovac'ın uygulanabildiğini anımsatan Doç. Dr. Dinç, son onaylar da tamamlandıktan sonra yakın bir süre içerisinde 2 doz Biontech olmuş kişilerin de üçüncü dozlarını Turkovac olabileceklerini belirterek, "Hatırlatma dozu olarak Turkovac'ın etkinliği ne durumda olacak bunu görmemiz gerekiyor. Bunun için yine tabi ki gönüllülere ihtiyaç duyuyoruz. Son onayları kaldı, o onaylar kaldıktan sonra, önümüzdeki günlerde iki doz Biontech almış sağlıklı kişilere hatırlatma dozu olarak Turkovac aşısını yapıp etkinliğini ölçeceğiz" şeklinde konuştu.

"Şuana kadar rastladığımız belirgin bir yan etki yok"

Çalışmaya katılmak için gönüllü olan vatandaşların, çalışma süreci boyunca sürekli takip altında olduklarını vurgulayan Dinç, "Çalışma sonrasında biz gönüllümüze aşıyı yaptıktan sonra bir süre merkezimizde bekletiyor, son kontrollerini yapıp ondan sonra gönüllümüzü gönderiyoruz. Bunun dışında da sistemimizde gönüllüler ilk hafta her gün aranıyor, daha sonraki haftalarda da haftalık olarak aranıyor. Şuana kadar rastladığımız belirgin bir yan etki yok. Ben gönüllülerimizi bize destek olmaya çağırıyorum hızlıca Acil Kullanım Onayı alabilmemiz için" açıklamasında bulundu.

Yerli aşı Turkovac, Acil Kullanım Onayı öncesi son gönüllülerini bekliyor
Yerli aşı Turkovac, Acil Kullanım Onayı öncesi son gönüllülerini bekliyor
Yerli aşı Turkovac, Acil Kullanım Onayı öncesi son gönüllülerini bekliyor
Yerli aşı Turkovac, Acil Kullanım Onayı öncesi son gönüllülerini bekliyor

Mert Dinç, TURKOVAC, Sinovac, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Yerli aşı Turkovac, Acil Kullanım Onayı öncesi son gönüllülerini bekliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yerli aşı Turkovac, Acil Kullanım Onayı öncesi son gönüllülerini bekliyor - Son Dakika
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