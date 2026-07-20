Hacamat Uygulamalarında Dikkat! - Son Dakika
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Hacamat Uygulamalarında Dikkat!

Hacamat Uygulamalarında Dikkat!
20.07.2026 14:05
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Hacamat, hekime danışılmadan ve hijyenik koşullarda yapılmadığında riskli olabilir.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) uygulamaları arasında yer alan hacamat, son yıllardan destekleyici tedavi yöntemi olarak ilgi görüyor.

Ancak uzmanlar, işlemin bilinçsizce yaptırılmasının sağlık açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Özel Egekent Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Erhan Özfidan, hacamatın yalnızca uygun hastalarda, hekim değerlendirmesi sonrasında ve steril şartlarda uygulanması gerektiğini belirtti. Dr. Erhan Özfidan, " Hacamat, cilt üzerine yerleştirilen özel kupalarla vakum oluşturulduktan sonra yüzeysel cilt çizikleri aracılığıyla kontrollü şekilde uygulanan bir GETAT yöntemidir. Her hastaya uygun değildir ve mutlaka hekim muayenesi sonrasında planlanmalıdır." dedi.

Dr. Özfidan, hacamatın özellikle bazı kas-iskelet sistemi ağrıları, kronik ağrı yakınmaları ve uygun görülen bazı durumlarda destekleyici amaçla uygulanabildiğini, ancak tek başına tedavi yöntemi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti. Modern tıbbi tedavilerin yerine geçmediğini, gerektiğinde diğer tedavi yöntemleriyle birlikte planlandığını vurguladı.

Steril şartlar büyük önem taşıyor

Hacamat uygulamasında hijyen kurallarının vazgeçilmez olduğunu belirten Dr. Erhan Özfidan, tek kullanımlık malzemelerle ve steril ortamda gerçekleştirilmeyen işlemlerin enfeksiyon ve kanama gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi. Dr. Özfidan, "Kan sulandırıcı ilaç kullananlar, kanama bozukluğu bulunanlar, ileri derecede kansızlığı olanlar, aktif enfeksiyonu bulunanlar ve hekim tarafından uygun görülmeyen kişilerde hacamat uygulanmamalıdır. İşlem öncesinde hastanın sağlık durumu ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Hekim kontrolü ihmal edilmemeli

Hacamatın Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde uygulanması gerektiğini belirten Dr. Erhan Özfidan, hastaların sağlıklarını riske atmamak adına yetkisiz kişiler tarafından yapılan uygulamalardan uzak durmaları gerektiğini söyledi. Dr. Özfidan, "Hacamat doğru endikasyonda, doğru hastaya ve uygun şartlarda uygulandığında destekleyici bir yöntem olabilir. Ancak en önemli nokta, işlemin mutlaka hekim kontrolünde ve bilimsel yaklaşım doğrultusunda gerçekleştirilmesidir" şekilde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Hacamat, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hacamat Uygulamalarında Dikkat! - Son Dakika

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