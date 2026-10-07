Hafsa Sultan Hastanesi\'nde serebral palsi etkinliğinde erken tanının önemi vurgulandı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi'nde, Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) işbirliğiyle serebral palsi (SP) hastalığına yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.

MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Poliklinik binası girişinde gerçekleştirilen etkinliğe Hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Gülen, CBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Muzaffer Polat ve Doç. Dr. Senem Ayça, tıp fakültesi öğrencileri ve hastane idarecileri katıldı.

Etkinlikte öğrenciler tarafından kurulan stantta serebral palsi konusunda bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Çocuklara yönelik yüz boyama etkinliği gerçekleştirilirken, yeşil balonlar ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

"Her çocuğun başarısı kendine özgüdür"

Etkinlikte konuşan CBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Senem Ayça, serebral palsili çocukların attığı her adımın önemli bir başarı olduğunu belirterek, "Her çocuğun hikayesi farklı, her çocuğun başarısı kendine özgüdür. Serebral palsi çocuğun yaşamının bir parçası, bizlerin görevi de yalnızca tedavi uygulamak değil, çocuklarımızın günlük yaşamda daha bağımsız, okula ve sosyal yaşama daha fazla katılabilmelerini ve kendi potansiyellerine ulaşabilmelerini sağlamaktır" dedi.

Çocukların gelişim yolculuğunda attıkları hiçbir adımın küçük olmadığını ifade eden Ayça, etkinlikle farklılıklardan ziyade imkanlara, yapılamayanlardan ziyade yapılabilecekler ve yeni hedeflere dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Yeşil renk umut ve yenilenmeyi temsil ediyor

Serebral palsi farkındalığının renginin yeşil olduğunu belirten Doç. Dr. Ayça, etkinlikte dağıtılan balon ve hediyelerin de bu renkte olduğunu söyledi. Yeşil rengin yenilenmeyi, büyümeyi ve umudu temsil ettiğini kaydeden Ayça, yeşil giyerek ve yeşil kurdele takarak serebral palsili bireylere yönelik farkındalığa destek olunabileceğini ifade etti.

"Erken tanı yaşam kalitesini artırıyor"

MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu ise serebral palsinin, doğum öncesinde, doğum sırasında veya sonrasında beynin gelişim sürecinde meydana gelen hasar nedeniyle hareket ve duruş bozukluğuna yol açan bir durum olduğunu belirtti.

Serebral palsili bireylerde motor becerilerde kısıtlamalar ve kas kontrolünde zorluklar görülebileceğini ifade eden Topçu, SP'nin şiddetinin bireyden bireye değiştiğini söyledi. Topçu, erken tanı ve destekleyici tedavinin bireylerin yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabileceğini vurguladı.