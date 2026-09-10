Hakkari'de kanser taraması bilgilendirmesi yapıldı, erken teşhisin önemi anlatıldı - Son Dakika
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Hakkari'de kanser taraması bilgilendirmesi yapıldı, erken teşhisin önemi anlatıldı

Hakkari\'de kanser taraması bilgilendirmesi yapıldı, erken teşhisin önemi anlatıldı
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Hakkari kent merkezinde 'Halk Sağlığı Haftası' kapsamında vatandaşlara kanser taramaları konusunda bilgilendirme ve farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Çalışmada meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserlerinde erken teşhisin önemi anlatıldı; yetkililer vatandaşları uygun yaş gruplarında düzenli taramaya davet etti.

Hakkari'de, 'Halk Sağlığı Haftası' kapsamında kent merkezinde vatandaşlara kanser taramaları konusunda bilgilendirme ve farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

'Halk Sağlığı Haftası' kapsamında Hakkari kent merkezinde vatandaşlara kanser taramaları konusunda bilgilendirme ve farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmada vatandaşlara meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserlerinde erken teşhisin önemi anlatılarak, tarama programları hakkında bilgi verildi. Yetkililer, kanserin erken evrede tespit edilmesinin tedavi başarısını artırdığını belirterek vatandaşları uygun yaş gruplarında düzenli kanser taramalarını yaptırmaya davet etti.

Kaynak: İHA

Hakkari, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hakkari'de kanser taraması bilgilendirmesi yapıldı, erken teşhisin önemi anlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'de kanser taraması bilgilendirmesi yapıldı, erken teşhisin önemi anlatıldı - Son Dakika
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