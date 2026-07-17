Hakkari Devlet Hastanesi Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) mobil tarama ekibi, Durankaya beldesinde vatandaşlara kanser taraması yaptı.
Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmada, vatandaşlara erken teşhisin önemi anlatılırken, kanser taramaları da uygulandı. Yetkililer, erken teşhisin hayat kurtardığını belirterek, mobil tarama hizmetlerinin Hakkari'nin farklı noktalarında sürdürüleceğini ifade etti. - HAKKARİ
Son Dakika › Sağlık › Hakkari'de Mobil Kanser Taraması - Son Dakika
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