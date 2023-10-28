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Halı saha maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Halı saha maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 28.10.2023 12:14

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir halı saha maçında kalp krizi geçiren 2 çocuk babası Orhan Tosun, hayatını kaybetti. Tosun'un bir ay önce göğüs ağrısı yaşadığı ancak doktora gitmediği öğrenildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, halı saha maçında kalp krizi geçirip yaşamını yitiren Orhan Tosun (41), toprağa verildi.

Dün akşam saatlerinde ilçedeki bir halı sahada meydana geldi. Tarsus Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetli kadrosunda çalışan evli ve 2 çocuk babası Orhan Tosun, arkadaşlarıyla birlikte halı saha maçı yaparken, top ayağındayken fenalaşıp zemine düştü. Tosun'un arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Halı saha maçında kalp krizi geçiren Orhan Tosun toprağa verildi

TÜM UĞRAŞLARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Gelen sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği tespit edilen Tosun, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tosun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Halı saha maçında kalp krizi geçiren Orhan Tosun toprağa verildi

GÖĞÜS AĞRISI YAŞIYORMUŞ

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Orhan Tosun'un cenazesi, ilçeye bağlı Sucular Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tosun'un bir ay önce göğüs ağrısı yaşadığı ancak doktora gitmediği belirtildi.

Halı saha maçında kalp krizi! Top ayağındayken yığılıp kaldı, bir daha da kalkamadı
Kaynak: DHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kalp Krizi, Tarsus, 3. Sayfa, Sağlık, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Halı saha maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halı saha maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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