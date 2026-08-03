Halk Sağlığı Toplantısı Erzurum'da Yapıldı - Son Dakika
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Halk Sağlığı Toplantısı Erzurum'da Yapıldı

Halk Sağlığı Toplantısı Erzurum\'da Yapıldı
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Erzurum'da koruyucu sağlık hizmetleri ve bölgesel ihtiyaçlar değerlendirildi.

Erzurum'da düzenlenen Halk Sağlığı Hizmetleri Değerlendirme Toplantısında Bayburt, Erzurum, Ardahan ve Kars'ta yürütülen koruyucu sağlık hizmetleri, saha uygulamaları ve bölgesel ihtiyaçlar masaya yatırıldı. Toplantıda, vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik planlamalar da görüşüldü.

Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Öz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Bayburt İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Harun Sivlim'in yanı sıra Destek Hizmetleri Başkanı Ekrem Hatipoğlu ile Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Emre Turan katıldı.

Toplantıda, aile hekimliği hizmetleri, aşılama çalışmaları, kanser taramaları ve anne-çocuk sağlığı başta olmak üzere koruyucu sağlık hizmetleri ile sahada yürütülen uygulamalar gözden geçirildi. Bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik planlamalar üzerinde duruldu.

Kaynak: İHA

Erzurum, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Halk Sağlığı Toplantısı Erzurum'da Yapıldı - Son Dakika

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