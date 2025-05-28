Halk Sağlığını Tehdit Eden Ruhsatsız Şalgam İmalathanesi Mühürlendi

Halk sağlığını tehdit eden ruhsatsız şalgam imalathanesi mühürlendi

ANTALYA - Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çevre Hijyen ekipleri, şalgam üretimi yapılan bir iş yerindeki denetimde halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden çok sayıda olumsuzluk belirledi. Tespitler doğrultusunda iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı da bulunmayan işletme mühürlendi.

Saray Mahallesi'nde zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, bir iş yerinde gıdaya uygun olmayan ekipmanlarla ve hijyen kurallarına aykırı şartlarda üretim yapıldığı belirlendi. Üretimin depo olarak kullanılan sağlıksız alanda yapıldığı, tuvalet ile üretim alanının iç içe olduğu, tuvaletten sızan suyun imalat alanına karıştığı ve tüm gıda ürünlerinin doğrudan yerle temas ettiği gözlemlendi. Ayrıca iş yerinin genel temizlik kurallarına tamamen aykırı hareket ettiği tespit edildi.

"Ruhsatsız üretime geçit yok"

Denetimlerde, iş yerinin gıda üretimiyle ilgili hiçbir yasal izninin olmadığı ve iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı da bulunmadığı ortaya çıktı. Bu durum üzerine ilgili mevzuatlar doğrultusunda işlem yapıldı ve tutanaklar düzenlenerek iş yeri Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

"Taviz yok"

Alanya Belediyesi olarak halk sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya göz yumulmayacağını vurgulayan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Hijyen kurallarına aykırı, sağlıksız ve ruhsatsız şekilde üretim yapan hiçbir işletmeye müsamaha göstermeyeceğiz. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Bu doğrultuda denetimlerimiz kararlılıkla devam edecek" dedi.