Hantavirüs Salgını Sona Yaklaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hantavirüs Salgını Sona Yaklaşıyor

Hantavirüs Salgını Sona Yaklaşıyor
29.06.2026 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DSÖ, Hantavirüs salgınında toplam vaka sayısının 13 olduğunu ve durumun stabil olduğunu bildirdi.

DÜNYA Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, toplam 13 vakanın tespit edildiği ve 3 kişinin hayatını kaybettiği Hantavirüs salgınının sona yaklaştığını bildirdi. İspanya ve Hollanda'da karantina süreçlerinin tamamlandığını belirten Ghebreyesus, 30 temaslının takibinin sürdüğünü aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hantavirüs salgınındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Ghebreyesus, salgının başlangıcında Güney Afrika'da tespit edilen iki vakanın temaslılarının takip süresini tamamladığını ve yeni bir vaka bildirilmediğini kaydetti.

'MV Hondius' adlı geminin mürettebatı da dahil olmak üzere İspanya ve Hollanda'daki tüm temaslıların karantina ve takip süreçlerinin bittiğini aktaran Ghebreyesus, 25 Haziran itibarıyla 30 temaslının takibinin sürdüğünü ifade etti.

Ghebreyesus, salgın boyunca toplam vaka sayısının 13'te sabit kaldığını ve bunlardan 3'ünün ölümle sonuçlandığını belirterek, "Durum stabil ve salgın sona yaklaşıyor" değerlendirmesinde bulundu. DSÖ Genel Direktörü, müdahale sürecinde iş birliği yapan tüm ülkelere teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Dünya Sağlık Örgütü, Hantavirüs, Karantina, Hollanda, İspanya, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hantavirüs Salgını Sona Yaklaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşadığı ’çöp ev’de mahsur kaldı Yaşadığı 'çöp ev'de mahsur kaldı
Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı
Özkan Yalım’dan ek ifade: Özgür Özel’in evinin bahçe duvarına bıraktım Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım
Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi
Bakan Memişoğlu: Sigaranın işletmelerde görünür olmamasını sağlayacağız Bakan Memişoğlu: Sigaranın işletmelerde görünür olmamasını sağlayacağız
Iğdır’da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti Iğdır'da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

14:20
AK Parti’den İsrail’in skandal 1915 kararına ilk tepki
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki
14:12
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
13:32
Kulisler yangın yeri Özgür Özel’in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
Kulisler yangın yeri! Özgür Özel'in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
13:18
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı
12:52
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti Mesajlar inanılmaz
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz
11:44
Suudi Arabistan’da 40 yıldır mahsur Türkiye’ye döneceği günü bekliyor
Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 14:31:58. #7.13#
SON DAKİKA: Hantavirüs Salgını Sona Yaklaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.