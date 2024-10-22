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Sağlık

Hasta Çocuklar Okula Gönderilmemeli

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Havaların soğumasıyla viral enfeksiyonlar arttı; hasta çocukların okula gitmemesi önemli.

22.10.2024 12:04
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"Hasta çocuğu okula göndermeyin"

Havalar soğudu, çocuklarda viral enfeksiyonlar arttı

KAYSERİ - Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Kılınç Toker; havaların soğumasıyla beraber çocuklarda viral enfeksiyonların arttığını söyleyerek, hastalığın yayılmaması için belirtisi olan çocukların okula gönderilmemesi gerektiğini belirtti.

Kayseri'de havaların soğumasıyla beraber özellikle çocuklarda viral enfeksiyonlar arttı. Kayseri Şehir Hastanesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Kılınç Toker; özellikle çocukları okula giden ailelere uyarılarda bulundu. Toker; "Hava sıcaklıkları ani bir şekilde düşmeye başladı. Bu da soğuk algınlığı, nezle ve viral etkenlere bağlı gribal enfeksiyonları artırıyor. Özellikle kapalı alanlarda bulunan, çok fazla temas halinde bulunan okul öncesi ve ilkokul çocuklarımız için bu dönem risk teşkil ediyor. Çocuklarımızın soğukla birlikte iklime uygun giyinmemesi, beslenmelerine dikkat edememeleri, uyku düzenlerinin net olmaması hastalıklara davetiye çıkartıyor. Aynı zamanda herhangi bir sınıfta veya yakın temasta olduğu arkadaşının hapşırma, tıksırma sonucu oluşan salgılarla ellerinin ve sıralarının kirlenmesi sonucu birbirlerine bulaştırıyorlar. Hava soğudu için pencere açma ve güneşlendirme durumu da azaldığından dolayı çocuklarımız bu dönem risk altında" dedi.

"Çocuğunuz hastaysa okula göndermeyin"

"El hijyeni, çocuklarının bağışıklıklarını güçlendirecek takviyeleri, uyku ve beslenme düzenleri çok önemli" diye devam eden Ayşin Kılınç Toker; "Okuldaki görevlilerinin temizlik şartlarını sağlaması, el hijyeni için öğretmenlerin ve ebeveynlerin çocukları teşvik etmesi, yemekten önce ve sonra, hapşırma olduğu zaman ellerinin temizliğini sağlamaları bilincini vermeleri gerekiyor. Bu çok önemli bir detay. Beraberinde de çocuklarımızın bu tür bir sıkıntısı olduğunda mümkünse kapalı ortamda bulunmaması adına birkaç gün istirahat etmesini sağlamak, mümkünse okula göndermemek gerekiyor. Bu hem sınıf arkadaşlarının hem öğretmenlerinin hem de eve getirecekleri mikropla evdeki diğer kişilerin sağlığı açısından çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

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