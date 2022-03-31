Hastaların sorunları uykuda belirleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Hastaların sorunları uykuda belirleniyor

31.03.2022 14:47

Hastaların sorunları uykuda belirleniyor Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastaların sorunları uykuda belirlenebiliyor.

Hastaların sorunları uykuda belirleniyor

NİĞDE - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastaların sorunları uykuda belirlenebiliyor.

Yapılan çalışmalarda 4 saatten az uyuyan hastalarda, bağışıklığı güçlendirici hücrelerin etkinliğinin yüzde 70 oranında azaldığı görülüyor. Uykunun hayatın üçte birlik kısmını oluşturduğunu ifade eden Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Osman Koray; "uyku eksikliğinin hipertansiyondan tutun diyabet, alzheimer, inme, meme, prostat, kolon kanserine kadar bir çok rahatsızlığa sebebiyet verdiğini söyledi. Koray yaptığı açıklamada, "Yapılan bir takım çalışmalarda 4 saatten az uyuyan hastalarda bizim 'natural killer' dediğimiz bağımlılık yapıcı hücrelerin etkinliğinin yüzde 70 oranında arttığı görülmekte. Bununla beraber grip aşısı yaptırıyoruz, grip aşısında da antikor düzeyinin etkinliği uykusuz hastalarda baya bir azalmakta. Biz; uykuda var olan birçok durumu saptamaktayız, bunlar uyku apne sendromu, horlama, diş sıkma gibi bir takım rahatsızlıklar. Hastanın göğüs hastalıklarıyla ilgili koah, astım, göğüs deformiteleri gibi birtakım rahatsızlıkları varsa onun öncesinde bir göğüs hastalıkları uzmanına görünmesini istiyoruz. Kulak burun boğazla ilgili bir takım rahatsızlıkları varsa öncelikli olarak oraya gitmesini istiyoruz. PCR testi, akciğer grafisi, hemogram, biyokimya, tiroyit tahlilleri ile göğüs hastalıklarıyla ilgili solunum fonksiyon testlerinden sonra hastalarımızı uyku laboratuvarına alıyoruz. Hastaların raporlama işlemi yapıldıktan sonrada cihazlarımızla tedaviye başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hastaların sorunları uykuda belirleniyor
Hastaların sorunları uykuda belirleniyor
Hastaların sorunları uykuda belirleniyor

YORUMLAR
500
Edirne'ye uğur böceği şeklinde 'doğa ve böcek müzesi' yapılıyor Edirne'ye uğur böceği şeklinde 'doğa ve böcek müzesi' yapılıyor ESOGÜ'den yeni podcast serisi: 'Bana Aferin De!' ESOGÜ'den yeni podcast serisi: 'Bana Aferin De!'

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Grip Aşısı, Araştırma, Hastane, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Hastaların sorunları uykuda belirleniyor - Son Dakika


Son Dakika
14:48 Ünal Aysal: Arka plandan desteklemem daha uygun
14:35 Farruh köyünün kontrolü Rus ordusuna geçti!
14:35 Erdoğan asgari ücrete temmuz zammına kapıları kapattı: Yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam!
14:27 Karamollaoğlu'nun Erbakan hakkında söylediklerine Erdoğan tepki gösterdi: Böyle bir saçmalık olur mu?
14:27 Güney Osetya Cumhuriyeti'nde Rusya'ya katılmak için referandum hazırlığı! Gürcistan: Kabul edilemez
14:26 Yılmaz Vural teknik direktörlük koltuğunu Tuncay Şanlı'ya kaptırdı!
14:23 Son dakika! Erdoğan açıkladı, vatandaşın eti ucuza yemesi için çalışmalar başlıyor!
14:18 Demet Akalın'dan Ramazan önerisi: Her sene yeni ayet inmiyor, TV'de hocalara para vereceğinize fakir fukaraya dağıtın!
14:18 Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu'ya açtığı nafaka davasını kazandı! Artık daha az ödeyecek
14:05 "Ukrayna'da Rus askerleriyle savaşıyoruz" diyen Çeçen lideri Kadirov'un Rusya'da olduğu iddia edildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 15:02:03. #1.13#
SON DAKİKA: Hastaların sorunları uykuda belirleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement