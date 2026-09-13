Hatay Arsuz\'da yıkılan sağlık merkezinin yeni binası için çalışmalar sürüyor

Hatay'ın Arsuz ilçesinde deprem sonrası yıkılan Akçalı Aile Sağlığı Merkezi'nin yerine yapımına başlanan yeni hizmet binasının inşaatında çalışmalar sürüyor.

Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, Akçalı Mahallesi'nde yapımı devam eden sağlık merkezinin inşaat alanında incelemelerde bulunarak İlçe Sağlık Müdürü Buket Baş Karaca ve firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hayırseverlerin katkılarıyla yapımına başlanan merkezin 3 bin metrekare açık, 335 metrekare kapalı alana sahip olması ve 3 birimli olarak hizmet vermesi planlanıyor.

Merkezin tamamlanmasıyla Akçalı Mahallesi ve çevresindeki vatandaşların sağlık hizmetlerine daha uygun koşullarda erişmesi hedefleniyor.